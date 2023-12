Şehitler Haftası nedeniyle törenler düzenlendi. KTBK Komutanı Tümgeneral Kılınç “Bu toprakların yılmaz bekçisi olmayı sürdüreceğiz. Hiçbir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz” mesajı verdi

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde hayatını kaybedenler, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anılıyor.Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla dün ilk olarak Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkının eşi görülmedik bir zulüm ve haksızlığa karşı verdiği var olma mücadelesinde canlarınızı feda ederek şahadet mertebesine eriştiğiniz bu vahşi saldırıların 60. yılında sizleri özlem, rahmet ve saygı ile anıyoruz. Kahraman Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik, onurlu bir halk olarak yaşayabilmesi ve kendi vatanına sahip olması için Mehmetçik ile birlikte yapılabilecek fedakarlıkların en büyüğünü yaparak canlarınızı verdiniz. Huzur ve güven içerisinde özgürce yaşamak ve kendi kendini yönetmek azmiyle dökülen bu kanları, yapılan fedakarlıkları unutmak mümkün değildir. Sizlerin sayesinde Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve güven içerisinde yaşıyor ve yaşayacaktır. Geçmişi unutmadan, acılardan dersler de çıkararak geleceği güvenilir, yaşanabilir ve yürütebilir bir şekilde kurmak için gayret gösteriyoruz. Bugün geldiğimiz aşamada geçmiş acıların bir daha yaşanmaması en büyük dileğimizdir.”Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ise Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:“Kıbrıs Türkü’nün maruz kaldığı baskı ve zulme başkaldıran ve onurlu mücadelesi sonucu hayatlarını feda eden aziz şehitlerimiz, Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan asil Türk milletinin kahraman evlatları, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını hedef alan her saldırı karşısında vatan, millet, insanlık ve barış uğruna canlarını feda etmeye, Türk milletinin bağımsızlık aşkını ve tükenmez azmini tüm dünyaya göstermeye devam edecektir. Şanlı tarihimizin altın sayfalarına yazılan kahramanlık destanlarınız, cesaret ve fedakarlığınız minnet ve şükranla anılacaktır. Kıbrıs Türk halkı aziz hatıranızı sonsuza dek yüreklerinizde yaşatacak, onurlu ve kararlı duruşunuz yeni nesillere her zaman rehber olacaktır.Sizlerden aldığımız, güç, azim ve ilham ile bizlere emanet ettiğiniz bu topraklara yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadele edeceğinizden ve bu toprakların yılmaz bekçisi olmayı sürdüreceğimizden şüpheniz olmasın. Büyük Türk milleti ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu olarak bizler, her türlü olumsuz girişime karşı dimdik ayakta olacak ve hiçbir oldubittiye asla müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamlı günde sizleri minnet, şükran ve özlem duygularımızla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”