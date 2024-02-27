Brent petrolün varil fiyatı $81.96 dolar

Güne $82,44 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:35 itibarıyla %0,84 artışla $82,46'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,26, en yüksek $82,94 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $81,77 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 05.02.2024 tarihinde $76,60 ile son bir ayın en düşük, 29.01.2024 tarihinde ise $84,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.