Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu'nun temeli törenle atıldı

Başbakan Ersan Saner, eğitim ve öğretim seviyesi düşük olan bir toplumun gelişmişliğinden bahsedilemeyeceğini, eğitime önem veren ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de arttığını söyledi

Çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, “Çocuklarımıza yapılan her yatırım aslında geleceğimize yapılan yatırımın da anlamını ifade ediyor” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu oluşumu arasında “altı ilçeye altı ilkokul” kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, inşa edilecek ilkokullardan ilki olan Gönyeli Yenikent’tekİ Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

Alayköy Çevreyolu üzerinde, 500 öğrenci kapasiteli 16 derslikli, müdür odası ve sekreter, öğretmen odasından oluşacak 1800 metrekarelik okulun, 2021-2022 eğitim öğretim yılında tamamlanması hedefleniyor.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun saat 10.30’da başlayan temel atma törenine; Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, üst düzey yetkililer ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Başbakan Ersan Saner bir konuşma yaptı.





GÜNSEL

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel yaptığı açılış konuşmasında, bugün temeli atılan okulun, 6 ilçeye 6 ilkokul kazandırma projesinin ilki olduğunu vurgulayarak, böyle bir projeye katkı koymaktan gurur ve onur duyduğunu kaydetti.

Bugün atılan temelin sadece bir okul için değil, bir vizyonun, geleceğe atılan güçlü adımın temeli olduğunu vurgulayan Günsel, bu ülkenin çocuklarına armağan edilecek her okulun geleceğe katkı olduğunu söyledi.

Yeni eğitim yılına tamamlanması hedeflenen 500 öğrenci kapasiteli ilkokulun tam donanımlı bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne teslim edileceğine işaret eden Günsel, Girne, Gaizmağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de arazilerin belirlenmesinin ardından ilkokul projelerinin başlatılacağını belirtti.

Günsel, YDÜ’nin ekonomi, sağlık, kültür alanlarında yaptığı katkılara da işaret ederek, YDÜ’nün kuruluşunu üstelendiği bazı projeler hakkında bilgiler verdi.

Bu yıl dünya çocuk kongresinin, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi girişimleri ile Mayıs ayında KKTC’de gerçekleştirileceğini ifade eden Günsel, ülke ve ülkenin geleceği için, ülkenin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Günsel ailesi olarak bu topraklara olan inançlarını, KKTC ve TC’nin bütünlüğünü her zaman en üstte tuttuklarını, ilke edindiklerini söyleyen Günsel, “bize düşen görev, bu topraklara, bu ülkeye yaraşır olmaktır. Bütün gayretimiz bunun içindir” dedi.





AMCAOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu da, çok heyecanlı olduğunu belirterek, bu topraklarda büyüyen biri olarak geçmişte bir gün bugünleri görebileceğini söyleselerdi buna cevabının “asla” olacağını, ancak Günsel ailesinin buna inancını değiştirdiğini, geleceğe, çocuklara bir umut olduğunu söyledi.

Günsel ailesine katkılarından ötürü teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, Günsel ailesinin attığı işaret fişeğinin başkalarına da örnek olması temennisinde bulundu.

Çok yakında İskele’deki yer teslimi ardından, Girne bölgesine yapılacak okul için gerekli çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Amcaoğlu, önümüzdeki dönemin öğretim yılında okulun hizmete girebileceğini kaydetti.

Toplam 16 sınıf, müdür odası ve sekreter, öğretmen odasından oluşacak 1800 metrekarelik okul için Günsel ailesine teşekkürlerini yineleyen Bakan Amcaoğlu, bu bölgeye ilkokul için 20 yıldır süregelen tartışmalar olduğunu, bunların da bugün sonuçlandırıldığını söyledi.

Bakan Amcaoğlu, ilkokul projesinin hemen yanı başında, 34 dönümlük arazide yeni bir ortaokul ve lise inşaatının başlayacağını anımsatarak, bu projelerin başkalarına da örnek olması temennisinde bulundu.

Öte yandan çocukların gençlerin meslek sahibi olabilmeleri adına, yapılacak bir başka çalışmaya da değinen Bakan Amcaoğlu, 2022 yılında seri üretime geçecek Günsel Oto’nun her yıl meslek liselerinde eğitim gören 50 civarında genç istihdam edeceğini kaydetti.

“Hem temelleri atıyoruz, hem de atılan temeller üzerindeki çocukların hayatının idamesi adına da önemli katkılar yapıyoruz. Bunlar küçümsenecek şeyler değildir” diyen Bakan Amcaoğlu, tüm bunlara katkı koyan herkese teşekkür etti.





SANER

Başbakan Ersan Saner de, çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğun belirterek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, çok hayırlı bir görevi icra ettiklerini, KKTC’de belki de ilklerden olan; kamu-özel sektör işbirliğini görmekten Başbakan olarak gururlandığını söyledi.

Bu tür girişimlerin toplumda daha fazla yer bulmasını temenni eden Başbakan Saner, böylece devlet-özel sektör işbirliği ile ülkeye güzel eserler kazandırılabileceğinin daha iyi gösterileceğini kaydetti.

Eğitim ve öğretim seviyesi düşük olan bir toplumun gelişmişliğinden bahsedilemeyeceğini ifade eden Başbakan Saner, eğitime önem veren ülkelerin gelişmişlik düzeyinin de arttığını söyledi.





“BU CESARET İSTER”

Covid-19 sürecinde gündemi, en başta sağlık ilgilendirse de eğitimin olmadığı bir toplumda sağlığa da çözüm bulunamayacağına işaret eden Başbakan Saner, “Eğitimin toplumların yaşamındaki yerini çok iyi bilmemiz gerekmektedir” dedi.

Başbakan Saner, “6 ilçede 6 ilkokul projesi sadece özel sektör-kamu işbirliğindeki bir adım değil, tüm ilçelerimizde bunun nasıl yapılabileceğine iyi bir örnektir ve bu cesaret ister. Bu cesaret zaten Suat hocamda vardı” dedi.

Günsel ailesinin KKTC çapında dokunmadığı sektör olmadığına vurgu yaparak, ailenin eğitimden sağlığa, kültüre, otomotiv ve maneviyata kadar yatırım yaptığına değinen Başbakan Saner, ülkeye kattığı değerlerden dolayı Günsel ailesini kutladı.

Covid-19 sürecindeki salgının ortamda eğitim online devam etse de Milli Eğitim Bakanlığı’nın dünyanın ortaya koyduğu vizyona ulaşmak için canla başla çalıştığın ifade ederek, kamu ve özel sektördeki tüm öğretmenlere teşekkür eden Başbakan Saner, “Bir neslin doğru yetişmesi için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.

Gelecek eğitim döneminde, temeli atılan okulun açılışını da yapacaklarını belirterek, “Ülkemizde özel sektör kamu işbirliği ile bugün nadir de olsa çok önemli bir projeye imza atıyoruz” diyen Başbakan Saner, Günsel ailesine şahsı hükümeti ve halk adına teşekkür etti.

Konuşmalar ardından okulun temeli, Başbakan Ersan Saner, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Suat Günsel ve diğer katılımcılarla birlikte atıldı.