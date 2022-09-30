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İsveç Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırdı

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İsveç Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı

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İsveç Türkiye'ye fiili silah ambargosunu kaldırdı

 İsveç Stratejik Ürünler Müfettişliği (ISP) tarafından yapılan açıklamada, 2019'dan bu yana yürürlükte olan yasağın tersine çevrildiği ve Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı için izin verileceği duyuruldu. 


Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunun kaldırılmasının İsveç'in NATO'ya katılma isteğiyle bağlantılı olduğu belirtildi. İskandinav ülkesi, NATO'ya katılması için Türkiye'nin istediği talepleri yerine getirmesi gerekiyordu. 

Bununla birlikte, ISP üçüncü çeyrekte Türkiye için bazı ürünlere ihracat izinlerinin hali hazırda verilmeye başlandığını bildirdi, ancak gizliliği gerekçe göstererek hangi şirketlere veya ürünlere izin verildiğini açıklamadı.

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