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Hollanda açıklarında 3 bin araç taşıyan gemi yanıyor

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Hollanda açıklarında 3 bin araç taşıyan gemi yanıyor

Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, Ameland Adası açıklarında, 25’i elektrikli olmak üzere yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu Fremantle Highway Flower isimli kargo gemisinde yangın çıktığını belirterek, çıkan yangında bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Almanya’dan Mısır’a otomobil taşıyan kargo gemisinde Hollanda açıklarında yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu Fremantle Highway Flower isimli kargo gemisinde yangın çıktı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

YANGIN SÜRÜYOR

Almanya’nın Bremeverhaven kentinden Mısır’a doğru hareket eden gemide çıkan yangında 22 mürettebat kurtarıldı. Hollanda Sahil Güvenlik sözcüsü Lea Versteeg, Radio NOS1’e yaptığı açıklamada yangının henüz söndürülmediğini özellikle otomobillerin bulunduğu bir gemide çıkan yangını kontrol altına almanın zor olduğunu söyledi.
GEMİDEKİ BİR ARAÇTAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Versteeg, 2013 yılında inşa edilen, 200 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki kargo gemisinin batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, yangın söndürme ekibinin geminin batmaması için çalıştığını belirtti. Alman medyasının Hollanda yetkililerine dayandırdığı haberde, yangının gemideki elektrikli bir araçtan çıktığı iddia edildi.

“ÇEVRE FELAKETİ ANLAMINA GELEBİLİR”

De Noordzee Vakfı sözcüsü de Hollanda haber ajansı ANP’ye yaptığı açıklamada, araçlardaki yakıtın denize ve deniz tabanına sızabileceğinden endişe edildiğini belirterek, “Bu, Kuzey Denizi ve Wadden Denizi için bir çevre felaketi anlamına gelebilir.” dedi.

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