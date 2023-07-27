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Başbakan Üstel, sosyal yardım alanların maaşlarına yüzde 42 artış yapıldığını duyurdu

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Başbakan Üstel, sosyal yardım alanların maaşlarına yüzde 42 artış yapıldığını duyurdu

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Başbakan Üstel, sosyal yardım alanların maaşlarına yüzde 42 artış yapıldığını duyurdu

Başbakan Ünal Üstel, sosyal yardım alan vatandaşların maaşlarına yüzde 42 artış yapıldığını kaydetti.

Üstel, yaptığı açıklamada, sosyal yardım maaşı alanların ay başında normal maaşlarını alacaklarını, artıştan kaynaklanan farkın ise ağustos ayı içerisinde ek olarak verileceğini, bu ek ödemelerle vatandaşların zamlı maaşlarını almış olacağını bildirdi.

Başbakan, vatandaşların alım gücünün ve yaşam standartlarının korunması amacıyla eldeki imkanların ötesine geçerek böyle bir artış yaptıklarını belirterek, “Gerek Başbakanlık gerekse hükümet olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, sosyal yardım maaşı ile hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarımıza ayrı bir önem verdik. Onların yanında söz de değil, özde durduk” dedi.

- “Alım gücü koruyacak ve refah seviyesini yükseltecek adımlar atmaya devam edeceğiz”

Hayat pahalılığı uygulama sistemlerini göreve gelir gelmez iyileştirdiklerini anımsatan Üstel, bunun yanında söz konusu maaşlara yılda bir uygulanan hayat pahalılığını ikiye çıkardıklarını ve maaşlarda yüzde 100'ü aşan, bazı durumlarda yüzde 200'leri bulan iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üstel, "Gerek Başbakanlık gerekse hükümet olarak, sadece sosyal yardım maaşı alan vatandaşlarımızın değil, hangi sektörde olursa olsun ülkedeki tüm vatandaşlarımızın, yaşanan ekonomik sıkıntılardan en az şekilde etkilenmelerini sağlayacak, alım güçlerini koruyacak refah seviyelerini yükseltecek her tür adımı atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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