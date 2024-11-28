Ukrayna’yı yıkıcı gücü yüksek, orta menzilli balistik füze ile vuran Rusya, “Füze, Batı’ya uyarı mesajıdır. Batılı ülkelere işlerin nereye varacağını gösterdik.” açıklamasıyla ABD ve müttefiklerine adeta meydan okudu. Rusya Yönetimi, ardından da “Aslında biz savaşın müzakere yoluyla çözüme kavuşturulmasından yanayız.” açıklaması geldi. Bu noktada bir çelişki var galiba… Balistik füzeler, üçüncü dünya savaşı tehlikesinin varolduğu senaryolarını da beraberinde getirdi. Ancak üçüncü dünya savaşı tehlikesi şu anda pek gerçekçi bir senaryo değil. İnsanlara böyle bir korku salgılamakla sorun bitmez. Müzakere yoluyla her sorun çözümlenebilir. Böyle bir dünyada yaşıyor devletler ve insanlar..

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Rusya’nın bu balistik füzesiyle Batı dünyasına bir mesaj verdiğini ve Batı’nın korkup korkmadığını sınamaya çalıştığını söyledi ve Rusya’nın sinsi planlar yaptığını iddia etti. Dünya’daki savaşlar genellikle devletlerin liderlerinin ısrarla sürdürdükleri politikalardan dolayı başlar. Devletlerin komşularına zarar vermeden özgürce yaşamaları için daima diplomasi yoluyla hareket etmeleri gerekir. Devletler diplomasi yolunu, barışçı yolları seçen liderlerle savaş tehlikelerine son verebilirler. Zelenski, “Hukuk ve savaş kuralları bize kendimizi savunma hakkı veriyor.” demiş. Ukrayna’nın uzun menzilli füzelerle Rusya’daki askeri hedefleri defalarca vurduğu biliniyor.

ABD’ye gelince; ABD Rusya ile savaş istemediğini açıklamış. Yalnız, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine seyirci kalmayacağını da 2022’den bu yana defalarca net bir biçimde dile getirdiği biliniyor. ABD ayrıca müttefikleriyle birlikte hareket edeceklerini de açıklamış…İşte size bir üçüncü dünya savaşı senaryosu… Bu sorun için şimdilik müzakere masasına oturma olasılığı yok. Çıkmaz füzesiz halledilebilir.