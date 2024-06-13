Mesajınız var

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Sn. Ünal Üstel, Kurban Bayramı tatili için hükümet olarak ne kadar bir süre tatil verileceği konusunda kamuoyuna henüz açıklama yapmamanız nedeniyle birçok kişi  planlama yapmadı. Herhalde bugün açıklarsınız…
 
Sn. Hakan Dinçyürek, geçtiğimiz günlerde Tabipler Birliği’nin yaptığı bir basın açıklamasında yaz aylarıyla birlikte hastanelerde gerek hemşire gerekse doktor açığının oluştuğuna vurgu yapıldı. Acaba bu konuda üniversitelerden stajer desteği alınamaz mı?
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Kıb-Tek çalışanlarının bağlı olduğu sendika olan EL-SEN, havalimanı işletmecisi T&T şirketinin 92 milyon TL’lik borcundan dolayı elektriğini keseceklerini duyurdular. İnşallah bayram öncesi yolcular mağdur olmazlar…
 
Sn. Ahmet Latif, bayram öncesi oldukça yoğun olduğunuzu öğrendik. Allah kolaylık versin. Ama sizin gibi çalışkan bir başkana yoğunluk herhalde devede kulak gelir. Kendinize iyi bakın…
 
Sn. Erdinç Arabacıoğlu, yüksek lisans tezinizin sunumunu da yaparak yüksek lisans diplomanızı almayı hak etmişsiniz. Başarılarınız daim olsun diyelim…
 
Sn. Kudret Özersay, meclis dışından muhalefetinizi yapmaya devam ediyorsunuz ve birçok usulsüzlüğe de ışık tutuyorsunuz. Bu arada meclise sunulan yeni seçim ve halk oylaması yasası bir hukukçu olarak sizce doğru mu?
 
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