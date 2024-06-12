Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, bugün Adıyaman’da yeniden görüşülmeye başlanacak olan İssias Otel Davası’nda hükümet olarak ailelerin yanında olmanız çok önemli. Allah kolaylık versin…



Sn. Hüseyin Çavuş, Türkiye’de tahıl ürünlerinin fiyatlarının açıklanması sonrasında gözler ülkemizde size çevrildi. İnşallah çiftçileri memnun edebilecek rakamlar açıklanır ve gerilim olmaz…



Sn. Özdemir Berova, deniz limanlarında da X-ray cihazlarının kurulumunun yapılması için çalışma başlatmanız çok yerinde. Zira her geçen gün artan deniz trafiğinde akıcılık olması gerekli…



Sn. Turgay Deniz, dün Ticaret Odası adına yaptığınız basın açıklamasında değindiğiniz ‘Elektrik sorununa kökten çözüm üretme’ konusunda çok doğru bir tespit yaptınız. Umarız kabloyla elektrik konusu kısa sürede sonuçlanır…



Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak bu yıl tahıl fiyatlarının ne rakamlarda olması gerektiğini herhalde ilgili bakanlık ve kurumla paylaşmışsınızdır. Acaba uzlaşı yakın mı?



Sn. Onursal Akdeniz, Gazimağusa Kültür Sanat Festivali yine bu yıl oldukça önemli sanatçıları ağırlayacak. Dünya çapında bir isim olan kültür sanat festivaline davet ettiğiniz sanatçılar herhalde hiç düşünmeden evet diyorlardır…

