banner913
banner932
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
13 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
21 0
 
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
16 0
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
6 isim AP Milletvekilliğini kazandı
20 0
120 satranççı mücadele etti
120 satranççı mücadele etti
88 0
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
43 0
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 kg, Lefkoşa’da ise 2 kg yağış oldu
38 0
banner1032

Mesajınız var

banner1020

banner974
Mesajınız var
banner971
Sn. Ünal Üstel, bugün Adıyaman’da yeniden görüşülmeye başlanacak olan İssias Otel Davası’nda hükümet olarak ailelerin yanında olmanız çok önemli. Allah kolaylık versin…
 
Sn. Hüseyin Çavuş, Türkiye’de tahıl ürünlerinin fiyatlarının açıklanması sonrasında gözler ülkemizde size çevrildi. İnşallah çiftçileri memnun edebilecek rakamlar açıklanır ve gerilim olmaz…
 
Sn. Özdemir Berova, deniz limanlarında da X-ray cihazlarının kurulumunun yapılması için çalışma başlatmanız çok yerinde. Zira her geçen gün artan deniz trafiğinde akıcılık olması gerekli…
 
Sn. Turgay Deniz, dün Ticaret Odası adına yaptığınız basın açıklamasında değindiğiniz ‘Elektrik sorununa kökten çözüm üretme’ konusunda çok doğru bir tespit yaptınız.  Umarız kabloyla elektrik konusu kısa sürede sonuçlanır…
 
Sn. Mehmet Nizam, Çiftçiler Birliği olarak bu yıl tahıl fiyatlarının ne rakamlarda olması gerektiğini herhalde ilgili bakanlık ve kurumla paylaşmışsınızdır. Acaba uzlaşı yakın mı?
 
Sn. Onursal Akdeniz,  Gazimağusa Kültür Sanat Festivali  yine bu yıl oldukça önemli sanatçıları ağırlayacak. Dünya çapında bir isim olan kültür sanat festivaline davet ettiğiniz sanatçılar herhalde hiç düşünmeden evet diyorlardır…
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.