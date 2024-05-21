Mesajınız var

Sn. Ünal Üstel, hükümet olarak hayvancıların taleplerine kulak vermenizde fayda var. Zira üretim olmadan bir ülke var olamaz. İnşallah bir an önce karşılıklı özverilerle herşey normale döner…



Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancıların size karşı değil de Başbakana karşı öfkeli oldukları görülüyor. Ancak sizde bu hükümetin bir üyesi olarak ve de üretimin ülkedeki devamlılığı için devreye girmenizde fayda var…



Sn. Erhan Arıklı, sosyal medyadan ailenizle paylaştığınız fotoğraflar çok güzel, ancak paylaşmanız gereken yaptığınız işleri de görelim. Yoksa paylaşacak iş yapmadınız mı?



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, takımınız Fenerbahçe’nin dev derbide beklemediğiniz bir galibiyet alması sizi şampiyonluk için ümitlendirmiş olsa gerek. Acaba son maçta tribünlerde yerinizi olacak mısınız? Yoksa artık o eski merakınız yok mu…



Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak belediyenize bağlı köylerdeki ova yollarını düzelterek çiftçilerin sıkıntı yaşamamalarını sağlamanız çok güzel. Bu arada yeni bir proje var mı?



Sn. Hakkı Başarı, değerli dostunuz Selim Özmenek’in katkılarıyla öğretmen nakilleri için mesai yapmışsınız. Dost dediğiniz zaten zor günde yanınızda olandır değil mi. Allah kolaylık versin…

