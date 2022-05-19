Sn. Ersin Tatar, dün Rum hayvan üreticileri Rum başkanlık sarayı önünde saman yakarak ve süt dökerek bir protesto eylemi yaparken, polisler hiçbir müdahalede bulunmadı. Ancak bizde iki torba gübre dökmeye çalışan hayvancı elden ayaktan polis müdürlüğüne götürüldü. Bizce bu konuda polisleri doğru yönlendirmek lazım.



Sn. Ünal Üstel, dün yaptığınız açıklamada önümüzdeki günlerde bazı sürprizleri kamuoyuyla paylaşacağınızı aktardınız. Umarız bu sürprizler ekonomik olarak zorda olan halkı rahatlatacak sürprizler olur.



Sn. İzlem Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak her geçen gün azalan korona virüs vakalarıyla birlikte artık bazı tedbirleri kaldırmayı düşünüyor musunuz? Bu arada yükselen ilaç fiyatları karşısında vatandaşları koruma adına bir çalışma yapmanızda fayda var.



Sn. Olgun Amcaoğlu, geçtiğimiz haftalarda açıkladığınız Yakıt Değişim Değeri ücreti kaldırılması kararı Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış. Aklın yolu bir diyoruz.



Sn. Faiz Sucuoğlu, daha 2 hafta öncesine kadar Meclis’te en öndeki koltuklarda otururken dün sizi en arkadaki koltukta gördük. Bu acaba bir tercih mi? Yoksa mesaj mı?





Sn. Erkut Şahali, dün CTP olarak başlatmış olduğunuz eylemleriniz doğrultusunda ilk olarak Yonca Kavşağı’ndan Meclis’e kadar milletvekilleri olarak yürüyüş yaptınız. Bu sıcak günlerde yola düşmeniz halka önemli bir mesaj olsa gerek.

