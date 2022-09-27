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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

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Gönyeli’de Ozan Polat’a çarparak Polat’ın ağır yaralanmasına neden olan Nijerya uyruklu Afeez John Oyofo, cezaevine gönderildi

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Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
 
Gönyeli’de 8 Eylül’de alkollü içki tesiri altında kullandığı araç ile 19 yaşındaki yaya Ozan Polat’a çarparak Polat’ın ağır yaralanmasına neden olan Nijerya uyruklu zanlı Afeez John Oyofo dün yine mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, Nijerya uyruklu zanlının 9 Mart 2021 tarihinde öğrenci kaydı yaptırmak üzere KKTC'ye geldiğini fakat 8 Mayıs 2021 tarihinden itibaren toplamda 488 gündür KKTC'den ikamet izinsiz olarak bulunduğunu aktardı.
Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyledi. Polis, yasal statüsü olmayan, alkollü, sürüş ehliyetsiz, sigortasız, süratli ve dikkatsiz araç kullanan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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