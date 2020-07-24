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Cratos Otel'de yangın çıktı

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Cratos Otel'de yangın çıktı

Yangının; elektrik panosunda meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını bildiren polis, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü belirtti.
 

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