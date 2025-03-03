Kıbrıs konusunun yeniden konuşulması için düğmeye basılıyor olmasının yeni umutların yeşermesine neden olup olamayacağına kısa süre sonra tanık olacağız. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 2024 yılında yaptığı görevlendirmelerle konuyu çözmeye çalıştığı ve ne yazık ki başarılı olamadığı biliniyor. Nedenine gelince karşımızdaki unsurun sürekli olarak 2017 yılında öldüğü bilinen Crans Montana görüşmelerinin kaldığı yerden yeniden başlatılmasında ısrar ediyor olmalarıdır. Şimdilerde bile benzer istekleri öne çıkarılıyor. Bu nedenle müzakere sürecinin yeniden başlatılması oldukça zor görünüyor.

Buna koşut Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs Türklerine tanınan eşitlik konusunda şimdilerde de olumlu yaklaşım içinde olmadıklarıdır. Böyle bir paylaşımla Türklere tanınacak olan siyasi eşitliği egemenliğin paylaşımı olarak görüyor olmalarıdır. Aradan geçen 61 yılda da benzer savları öne çıkararak çözüm veya müzakere sürecinin yaklaşımına uzak durmaktadırlar. Kıbrıs Türklerine tanınacak olan siyasi eşitliği dünyanın sonu olarak düşünmektedirler. Yapılması gereken en önemli husus 04 Mart 1964 tarihinde BMGK’in aldığı 186 sayılı kararının güncellenmesidir.

Amerikalı Trump’ın yeniden seçilmesi ile dünyada başlayan olumsuzluk içeren çıkışlarının ülkelerin sınırlarının güvence içinde olmadıkları görülmektedir. İsrail’in bölgedeki ülkelerin sınırlarını değiştiren saldırıları sonrasında yeniden Biri Fransız diğeri İngiliz olan kişilerin belirlemiş oldukları sınırlar yeniden belirlenmek istenmektedir. Suriye’nin başkenti Şam’ın yakınlarına kadar gelen İsrail güçleri gelirlerken kısa sürede bölgeden ayrılacaklarını söylüyorlardı. Şimdilerde ise söylemlerinden vazgeçerek kalıcı olacaklarını açıklıyorlar.

Bir dönem Amerika’nın Dışişleri Bakanlığını yapmış olan Condoliza Rice bölgede 23 adet yeni devletin kurulacağını söylüyordu. Bölge ülkelerinin teker teker küçük devletçiklere bölüneceği ilkesi nedeniyle projenin gerçekleştiğini yaşıyoruz.

Kıbrıs Cumhuriyetini BMGK’nin 04 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararı ile gasp edenlerle yeniden mücadele etmemiz gerekiyor mu ne…

SEVGİ ile kalınız..