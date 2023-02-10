Minik kardeşler kurtarılamadı

Hatay'da Uzunmehmet ailesinden anne ve baba enkazdan sağ çıktı ancak 5 yaşındaki çocukları ve 6 aylık bebekleri yaşamını yitirdi

Hatay’da görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, eşi 25 yaşındaki Hilal Nur ile çocukları 5 yaşındaki Eyüp Asaf ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı.

Depremde, ailenin oturduğu bina da yıkıldı. Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı. 2 kardeşin cenazeleri, Trabzon’a getirilirken, anne Uzunmehmet’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

İki kardeş için Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi.

