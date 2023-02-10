Minik kardeşler kurtarılamadı

Hatay’da görevli 28 yaşındaki Uzman Çavuş Rıfat Uzunmehmet, eşi 25 yaşındaki Hilal Nur ile çocukları 5 yaşındaki Eyüp Asaf ve 6 aylık Hira Nur Uzunmehmet, depreme uykularında yakalandı.
Depremde, ailenin oturduğu bina da yıkıldı. Çifti enkaz altından sağ kurtaran ekipler, çocukların ise cansız bedenlerine ulaştı. 2 kardeşin cenazeleri, Trabzon’a getirilirken, anne Uzunmehmet’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
İki kardeş için Yomra ilçesinde cenaze düzenlendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.