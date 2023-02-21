Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay eleştirilerine yanıt

Osmaniye'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem anından itibaren tüm imkanları seferber ettik." dedi. Kızılay'a yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor, böyle vicdansızlık olur mu?" ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşümün olmazsa olmaz olduğunu belirten Erdoğan, "Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturup ona göre adım atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye'ye gitti.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Yüreğime düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetmez. Dünkü depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde kayıplarımız 41 bini geçerken 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

Bilim insanları 6 Şubat Pazartesi maruz kaldığımız felaketi karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Üçüncü günü ve sonrasında yaptığımız ziyaretlerde yıkımın şiddetini bizzat yerinde gördük. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

"GÖZLERİ KÖR, KULAKLARI SAĞIR"

Devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremin etkilediği bölgenin genişliği ve kış koşulları ilk etapta çalışmalarımızı zorlaştırsa da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Afet bölgesine 13 bin iş makinesi sevk ettik. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler devlet yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör, duyan kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır.

"BÖYLE VİCDANSIZLIK OLUR MU?"

Arama kurtarma, destek, yardım gibi 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş için tüm imkanlarımızı kullandık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış biri Kızılay nerde diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Böyle vicdansızlık olur mu? Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor. 376 bin vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz.

HASAR TESPİTTE SON DURUM



Konteyner kentimiz de yakında hizmete girecek. Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladım. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu kalıcı konutları Allah'ın iziniyle yetiştireceğiz. hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere. 1 milyon 123 bin binanın incelemesi yapıldı. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Osmaniye'de de 5575 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Tüm raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK



Biz ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Altyapı hizmetleri de kontrollü bir şekilde verilmeye başladı. Yollarımızın da tamamı açıktır. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.Toplam 70 bin köy evimizi kendi mimarisine uygun bir şekilde yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8 bin 21, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141 köy evi yapılacak. Kahramanmaraş'ta 12 bin135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130 köy evi inşa edilecek.



"ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER VAR"

Depremle ilgili detaylı muhasebe önümüzdeki günlerde yapılacak. Çıkarılması gereken dersler olduğu açıktır. Bu süreçte özellikle 17 Ağustos Marmara depremi sonrasında attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu tecrübe etmiş olduk. Adana'da bir tanesi çıkmış, CHP'den belediye başkanı. Kentsel dönüşüme biz karşıyız diyor. Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Kentsel dönüşüm projeleriyle TOKİ vaasıtasıyla yönetilen toplu konut projelerinin önemini gördük. Tek bir TOKİ binası bile yıkılmadı.



YASAL DÜZENLEME SİNYALİ

Çeşitli engelleme girişimlerine rağmen kentsel dönüşümü gerçekleştirdiğimiz binalarda yaşayan insanlarımız bizlere dua ediyor.

Her iki konuda daha kararlı davranacağız. Gerekirse tüm yasal altyapıyı oluşturacak ve ona göre adımlarımızı atacağız.

"HESABINI SORMAK BOYNUMUZUN BORCU"



Depremi bahane ederek Türkiye düşmanlığı yapanlara asla kulak asmayın. Fırsatçıların sizi karanlığa sürüklemesine asla izin vermeyin. Nasıl daha önceki afetlerde insanlarımızı aç ve açıkta bırakmadıysak devletimiz insanımızın yanındadır. Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız."