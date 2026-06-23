Dünya; 1980’lerden beridir, “çevrimiçi devlet hizmeti”nin keyfini sürmektedir.

Neredeyse yarım asır oluyor…

Bizde ise; bu küçücük “devletçik” daha yeni yeni “online” hizmet sunmaya başladı…

Oysa; böylesine “okumuş” küçücük bir toplumda, yıllar öncesinden her şeyin “digital”leşmesi, hayatın bu anlamda kolaylaştırılması gerekmez miydi?

“Devlet” bu alanda çok geride…

Üstelik “milyonlarca dolar” harcıyor, ama yurttaşa da gerekli “hizmet”i veremiyor.

Dün Meclis’te, “devlet”in sitelerine siber saldırı yapıldığı ve 364,000 kişinin “kişisel bilgileri”nin sızdırıldığı gündeme taşınınca, Ulaştırma Bakanı “bakıyoruz” dedi. Özerk bir kurum olan, kendisine modern bina inşa eden, kabarık bütçesi bizim dolaylı vergilerden sağlanan BTHK’nın “yetersiz” olduğunu söyledi.

Öte yandan; bir skandal daha yaşanıyor…

Yurttaş şikayetleri için BİMER diye bir “merkez”in kurulacağı ve Başbakanlık bütçesine 14 milyon 800 bin TL. ödenek konduğu açıklanmıştı aylar önce…

Öyle bir “site” ortada yok ve kimse o paranın akıbetini de bilmiyor.

TDP Genel sekreteri Redif Ekinci; “TC’de var olan CİMER yazılımının kullanılabileceğini, milyonlarca liranın harcanmasına gerek olmadığını” açıkladı.

Kısacası; hem “TC’de ne varsa bizde de olacak” diyorlar, hem de TC’de tıkır tıkır işleyen “yazılım”lar varken, milyonlar harcayıp kimsenin anlamadığı, altından kalkamayacağı “site”ler yapıyorlar.

İşte size bir örnek…

Hastanelerimizde, telefonla “doktor randevusu” hizmeti sunuluyordu.

Bir süre önce, “online” olarak da randevu alınabileceği açıklandı. Büyük bir reklam kampanyası yapıldı. Türkiye’deki Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 16 yıl sonra bize de gelecekti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde GESY Ulusal Sağlık Sistemi içinde 2019’dan beri var olan bu uygulama nihayet bizde de yürürlüğe girecekti.

Geldi gelmesine ama keşke gelmez olaydı…

Tam bir “ucube”yle karşılaşıyorsunuz ve çektiğiniz eziyet sinirlerinizi bozuyor…

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın ana sayfasına girdiğinizde, karşınıza “E-devlet üzerinden Hastane Randevu Sistemi (HRS) ile randevularınızı alabilirsiniz. Tıklayınız” diye bir başlık çıkıyor.

Tıklıyorsunuz…

Sizi “e-devlet” kapısına yönlendiriyor…

Daha birinci dakikada ilk “falso”yla karşılaşıyorsunuz…

Basit bir doktor randevusu için niye “e-devlet”in kapısına gitmek gerekiyor?

Neden doğrudan “randevu” sistemine giremiyorum?

Türkiye’de ve güneyde böyle bir durum yok. Türkiye’deki sistem birkaç dakika içinde harika biçimde randevunuzu düzenliyor.

Burada yaşayan birçok “çift pasaportlu”nun, Türkiye sağlık sisteminden bu şekilde yararlandığını biliyoruz.

Neyse; önce “e-devlet” kapısına giriş var ya…

Öyle kolay değil oraya ulaşmak…

Onun için önce Kaymakamlığa giderek “şifre” almanız gerekiyor.

Hem de “şahsen” gitmelisiniz… 65 yaşından büyüğüm, önceliğim yok mu diye bir şey de sözkonusu değil.

Bu büyük “devlet sırrı”nı gizli bir zarf içinde almanız şart.

Özellikle yaşlı emekli bir hastanın, doktor randevusu için “e-devlet”e girmesi neden gerekiyor Tanrı aşkına?

Diyelim ki; “e-devlet”le hiçbir işiniz yok ve bu “şifre”yi almadan randevuya başvurmak istediniz…

Tabii… Elbette o da mümkün…

Zaten ekranda size üç seçenek sunuluyor.

1) E-devlet şifresi

2) E-imza

3) KKTC Kimlik Kartı

“Kimlik kartımla başvurayım. Kaymakamlığa gitmekten de kurtulurum.” diyorsanız, yeni sürprizlere katlanacaksınız…

“Devam et” tuşuna basarak ilerleyince karşınızda şu ifade çıkıyor:

“E-devlet Kimlik Kartı uygulaması”nı indirmelisiniz.” Ayrıca size bir de 5 rakamlı “işlem kodu” veriliyor.

Kodu bir sonraki ekranda kullanmak için bir yere not ediyorsunuz…

Bu aşamada, KKTC’nin “e-devlet-kimlik.jnlp” uygulamasını ekranınıza indirmeniz gerekiyor.

Uzantısına bakar mısınız?

“Jnlp…” İnternet dünyasının 2018’lerde terk ettiği eski bir teknoloji ürünü…

Bakalım, bu “yazılım” hangi eski programdan kopyalanmış…

Tabii tek başına açmak ne mümkün bu dosyayı…

Peki ne yapalım?

Bilgisayarcınız diyor ki bunu açabilmek için; “openwebstart” uygulamasını bilgisayarınıza yüklemeniz gerekli…

Onu da yapıyorsunuz ve karşınızda “KKTC e-devlet Kimlik Kartı Uygulaması” açılıyor.

Artık Sağlık Bakanlığı’na ulaşacak ve “randevu”nuzu alacaksınız…

Durun bakalım… Öyle yağma yok…

Karşınıza iki mavi renkli kutu çıkıyor.

İşlem kodunu girince, size soruyor KKTC…

“Standart Kart Okuyucu”sunu ya da “Tuşlu Kart Okuyucu”nu bilgisayarınıza bağlayın…”

Hoppala… İşte tam da o anda fes başınızdan fırlıyor…

Bre ahmak; hangi hastanın “kart okuyucu”su var da bilgisayarına bağlayacak?

Belli ki; bu çok eski bir programın kopyası… Sağlık Bakanlığı’na bu “uygulama”yı kim kakalamış acaba?

Hani Türkiye ile “dijitalleşme” konusunda protokol yapmıştınız. Onların halen çok basit MHRS uygulamasını “parasız” edinmeniz mümkün iken, neden bu eskimiş programla insanınıza eziyet yapıyorsunuz?

Bu ülkede bu yazılımı uygulamaya koymadan önce basitleştirecek, Türkçesi iyi bir akıllı “uzman” yok muydu?

TDP Genel Sekreteri’nin söylediği gibi, TC’den bu yazılımı parasız almak mümkün iken, milyonlar harcıyor ve gene de “güvenlik”li bir hizmet sunamıyorsunuz…

Bu kadar eski ve kullanılmaz bir “yazılım” devlete kaça mal oldu acaba?

Ya o 14 milyon nerede?