Maliye para toplayamayacak

CTP Başkanı Erhürman, kesintiden sadece yüksek gelirlinin ya da memurun değil, asgari ücret veya sigorta parasıyla yaşayanların da etkileyeceğini hatırlattı



Mecliste konuşan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, hayat pahalılığı konusunun uzun zamandır gündemde olduğunu ifade ederek, yasa gücünde kararnameyle ek mali yükümlülük getirilemeyeceğini söyledi. Ara emri alınmış konunun da yok hükmünde olduğunu kaydeden Erhürman, bu tasarı yasallaşırsa, o zaman da geriye yasa çalışmadığı için sadece haziran için geçerli olacağını belirterek, “Atılan taşın ürküttüğü kurbağaya değmeyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Bu yapılmaya çalışılanın her yıl ek külfetlere sebep olacağını belirten Erhürman, bunun böylesi bir dönemde yapılmasının da çok yanlış olduğunu kaydetti.

Yapılmaya çalışılanın ne hukuki, ne ekonomik akla uygun olduğunu yineleyen Erhürman, bu kesintiden sadece yüksek gelirlinin ya da memurun değil, asgari ücret veya sigorta parasıyla yaşayanların da etkileyeceğini hatırlattı.

Erhürman, hayat pahalılığı ödeneğinin kesilmesiyle özel sektörün kazancına da engel olunduğunu, üzerine vergi bindirince maliyenin para da toplayamayacağını belirtti.

