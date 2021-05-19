Kesintiden elde edilecek kaynak nereye harcanacak?

HP Başkanı Özersay, Hayat Pahalılığı kesintisinden elde edilecek kaynağın nereye harcanacağı noktasında hiçbir açıklama yapılmadığına dikkat çekti





Mecliste konuşan HP Milletvekili Kudret Özersay, ülkedeki herkesin gerçekten ihtiyaç olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmediğini belirterek, geri ödemeyle ilgili bir öngörü olmamasına rağmen, bundan önceki dönemde maaş kesintisi de dahil yapılan hiçbir kesintiye kimsenin itiraz etmediğini söyledi.

Özerasay, dövizden dolayı insanların zaten hızla fakirleştiği bir dönemde hükümetin ilk adımının kapıların açılması yönünde olmasını beklediklerini söyledi. Hükümetin, negatif bir yaklaşımla “zaten biz kapamamıştık” gibi söylemler içine girdiğini kaydeden Özersay, Rum tarafının tüm geçiş kapılarıyla ilgili öneri yaptığını ancak hükümetin herhangi bir adım atmadığını belirtti.

Hayat pahalılığı konusunda hükümetin güven oluşturamadığını yineleyen Özersay, bu kesintiden elde edilecek kaynağın nereye harcanacağı noktasında da hiçbir açıklama yapılmadığına işaret ederek, “Güven yoksa, insanlar da, sendikalar da yanaşmaz.. İnsanlara ilk baştan bilgi verip, plan programla açıklama yapsaydınız, onlar da dahil olur ve biz de destek verirdik” dedi.

