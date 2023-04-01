Yılda 700 yeni kanser vakası

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, ülkede yılda 700 civarında yeni vakanın tespit edildiğini vurguladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips Başkanı Raziye Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkede yılda 700 civarında yeni vakanın tespit edildiğini belirterek, tarama programlarının önemine vurgu yaptı.

Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, meme, prostat, kolon, rahim kanserlerinin erken teşhisle önlenebilir kanser türleri olduğunu, önlemin ise yıllık rutin taramalarla sağlanabileceğini, bu taramaların da devlet eliyle ücretsiz yapılması gerektiğini belirtti.

Taleplerine de değinen Kocaismail, şunları kaydetti:

“50 yaş üzeri erkek nüfusunun tespit edilerek PSA kitlerini her bir birey için tüm sağlık ocaklarında ve hastanelerde bulundurmaları, Ekim ayında memesinde sorun olduğunu fark eden kadınların tümüne ultrasound ve akciğer grafisinin yapılması, bağırsakta sorun olsun olmasın kadın erkek erişkin herkese gaita tahlili ve tüm kadınlara belli bir yaş itibarıyla smear testinin yapılması”

Ülkenin pilot bölge kadar küçük ve nüfusun da büyük bir oranının aynı genetik yapıya sahip olduğunu belirten Kocaismail, bu bağlamda kanseri önleme ve kanser yapıcı nedenleri bulmanın ciddi çalışmalarla çok başarılı olabileceğini vurguladı.

“İnsanımızı kanser olmadan koruma yoluna gitmek istiyoruz” diyen Kocaismail, “Bu amaçla konuyu her gün gündemde tutarak kanser konusunda bu güne kadar vatandaşla ve hükümet yetkilileri ile bütünleşerek birçok başarıya imza attık. Dernek erken teşhis olanaklarının sağlanması için işbirliği, teşvik ve baskı unsuru yaratacaktır” dedi.

Tedavinin kanser kontrol programının son bacağı olduğuna işaret eden Kocaismail, sıralamanın eğitim, bilinçlendirme, tarama, araştırma, tedavi olması gerekirken, “Ülkede rutin kontrollerle korumak yerine kanser olduktan sonra pahalı ilaçlar ve insan sağlığını tehdit eden kanser teşhisinden sonra tedavi etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

