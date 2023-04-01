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Elektrikte süresiz greve yasak geldi

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El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis Komitesi’nin toplantısında onaylanması üzerine tüm bölgelerde süresiz grev başlattı

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Elektrikte süresiz greve yasak geldi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Meclis Komitesi’nin toplantısında onaylanması üzerine tüm bölgelerde süresiz grev başlattı ancak bu grevi hükümet yasakladı.
Bakanlar Kurulu, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) Elektrik Kurumu'nda başlattığı grevi yasakladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan "2023 Grev Yasağı (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) Emirnamesi" ile El-Sen'in veya diğer sendikaların kurumda grev yapmaları 60 gün süreyle yasaklandı.
Karar, grevin elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan nitelikte olması nedeniyle alındı.
Yasak öncesi El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Aksa’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Meclis önünde, yöneticiler düzeyinde eylem yaptı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken ve UBP muhalefetteyken katıldığı bir televizyon programında, dönemin CTP’li Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’i görev süresinden uzun bir süre için sözleşme yaptığı gerekçesiyle eleştirdiğinin duyulduğu ses kaydı dinletildiği eylemde, bugünün hükümetine, yapmak istediği yasa değişikliğiyle, AKSA ile 20 yıllık alım garantili anlaşma yapmaya çalıştığı suçlamasında bulunuldu.
Eylemde ayrıca UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun 2 Haziran 2020 tarihinde basında yer alan ve “Kıb-Tek’e yatırım yapılmadığı her an Aksa’nın avuçlarını ovuşturduğu” şeklindeki açıklamaları da dağıtıldı.
Eylemde söz alan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı, Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği “Aksa’ya yönelik ihalesiz, 20 yıl daha sözleşme uzatma yetkisi” olarak değerlendirdi.
“Enerjiyi özel sektörün tekeline veremezsiniz çünkü sizi teslim alır” diyen Bıçaklı, UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun 2 Haziran 2020 tarihinde basında yer alan açıklamasına işaret ederek, “Sen napıyorsun?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı iken televizyon programında yaptığı ve eylemde dinletilen açıklamalarına da değinen Bıçaklı, Aksa’nın Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin toplantılarına davet edilmesini de eleştirdi.
El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ise konuşmasında, enerji maliyetlerinin Aksa’dan dolayı arttığını kaydederek, bazı veriler paylaştı.
Aksa’ya yılda 28 milyon dolar ödendiğini ve bunun 30 milyon dolara çıkacağını ifade eden Cesurer, “Kıb-Tek battı” diyenlere de “Kıb-Tek şu anda gelir gider dengesinde artı 400’lerdedir. Şu anda İskele bölgesinde 7 milyon doların üzerinde trafo merkezi inşaatı başlamıştır. Diğer taraftan da yakıt stokları başlamıştır. Yani buradaki tek sorun niyettir. Ama bu niyetin olmadığını biz biliyoruz” yanıtını verdi.
 
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