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Cimnastik Federasyonu’ndan, Karaca’ya nezaket ziyareti

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Cimnastik Federasyonu’ndan, Karaca’ya nezaket ziyareti
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Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu heyeti, Sivil Savunma Teşkilat başkanı Atilla Karaca’ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaretle ilgili KKTC Cimnastik Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı:
“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak Sivil Savunma Teşkilat başkanı Atilla Karaca’ya nezaket ziyaretinde bulunduk.
Ziyarette Sivil Savunma Teşkilat başkanlığımızın terhis törenlerinde çektirmiş olduğumuz resmimizi ve Mesarya Yıldızları kulübümüzün plâketini takdim ettik.
Her zaman yanımızda olan Sivil Savunma Teşkilatımıza çocuklarımıza göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destekten ötürü çok teşekkür ederiz.”
 
 

Etiketler; #Cimnastik Federasyonu #Hasan sapsızoğlu #Mey-Cim
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