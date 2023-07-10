Rum Dışişleri Bakanı Guterres’ten özel temsilci atamasını talep edecek

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Dışişleri Bakanı Konstantions Kombos’un yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten en kısa sürede özel temsilci atamasını talep edeceğini açıkladı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstaninos Letimbiotis’in dün bir anma töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le yarın yapacağı görüşmeye değindiğini yazdı.

Habere göre, Letimbiotis, Kombos’un yarın Guterres’le yapacağı görüşmenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres’le telefon görüşmesi ve gönderdiği mektubun akabinde yapılacağını ifade etti.

BM Genel Sekreterine, Kıbrıs Rum tarafının çözüm müzakerelerinin BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde yeniden başlaması yönündeki samimi isteğinin ileteceğini belirten Letimbiotis, Kombos’un ayrıca, Rum lider Hristodulidis’in AB’nin müzakerelerde daha etkin rol üstlenmesi girişimini ve bunun BM’nin çabalarına yapacağı katkı konusunda da Guterres’i bilgilendireceğini aktardı.

Letimbiotis açıklamasında NATO zirvesine de değindi ve gerek Yunanistan Başbakanı, gerekse AB’den bazı yetkililerin, müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki niyetini öğrenmek adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ikili temaslarda bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

