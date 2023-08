“İki devletli çözüm ısrarı çıkmaza neden oldu”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ısrarının yalnızca çıkmaza neden olduğunu söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği günübirlik temaslar, dünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Hristodulidis ile Miçotakis’in önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği temaslarında, ulusal konularda aynı zamanda iki hükümetin işbirliği ve koordinasyonu konusunda “aynı sayfada olduklarını gösterdiklerini” yazdı.

Hristodulidis ile Miçotakis’in “izlenimlerin ve fitne-fesatların” ortadan kalkması için uzun süren bir baş başa görüşme yaptıklarını yazan gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in yaptıkları baş başa görüşmede iki hükümetin gündeminde bulunan konuları netleştirmeyi, ayrıca özellikle tezler ve niyetlerle ilgili kuşkulara yanıt vermeyi istediklerini belirtti.

Uzun süren görüşmenin yalnızca iki ülke ilişkilerinde var olan gölgeleri silmeyi amaçlamadığını, bunun iki ülke arasındaki daha ileri işbirliği adımlarıyla ilgili kararlar alınmasını amaçladığını kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Miçotakis’in Hristodulidis’le görüşmesinde, iki tarafın ilişkilerinde gölgeler olmamasıyla çok fazla ilgilendiğini söylediğini iletti.

Miçotakis açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilere nifak tohumları ekmeye çalışanlara rağmen, iki ülke var olan uyuma atıfta bulunurken, Hristodulidis ise açıklamasında, uzun süren baş başa görüşmelerine atıfta bulunarak “bunun fikir ayrılıkları veya anlaşmazlıkları arasında köprü kurmakla alakalı olmadığını” dile getirdi.

Hristodulidis ile Miçotakis’in, görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamalarda, somut duyurularda bulunarak işbirliği başlığına özel bir önem vermeye özen göstermelerinin tesadüf olmadığı yorumunda da bulunan gazete, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Mart ayında hükümetler arası işbirliği için yasal bir kuruluşun kurulmasına dair kararı anımsatarak, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyinin ilk görüşmesinin gerçekleştirileceğini açıkladığını da ifade etti.

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki Yüksek İşbirliği Konseyinin ilk görüşmesinin 11-12 Ekim tarihlerinde Rodos’ta yapılacağını yazan gazete, iki liderin de tüm bu yıllar boyunca bir dizi konunun Kıbrıs sorununun gölgesinde kaldığını kabul ettiklerini iletti.

Gazeteye göre Miçotakis, işbirliklerinin bu konularda güçlenmesiyle birlikte, iki ülkenin AB’deki rolünün daha çok ortaya çıkacağını da ifade etti.

Konuşmasında iki ülke arasında mutlak bir koordinasyon bulunduğunu, aynı zamanda iki ülke arasında bilgi açığı olmadığını da dile getiren Miçotakis, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis gibi, bilmesi gereken her şeyi bildiğine inandığını dile getirdi.

Miçotakis’in Hristodulidis’le olan görüşmesinde Güney Kıbrıs’la işbirliğine yönelik gölgeler olmasını istemediğini söylediğini yineleyen gazete, Hristodulidis’in ise daha önce yaptığı açıklamalarda “Atina ve Lefkoşa’daki bazı kişiler kendi sebepleriyle aramızda anlaşmazlıklar olduğunu görmeye devam etse bile, onlara ulaşmanın yöntemi ve araçları gibi, hedefleri ve arzularının da ortak olduğunu söylediğini” anımsattı.

Atina ile Rum kesiminin, Ağustos sonu ile Eylül başında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında üçlü bir görüşme yapılması için İsrail’le istişare halinde olduğunu da söyleyen Hristodulidis, olumlu bir yaklaşım ve kolektif bir çabayla, problemlerle başa çıkmak ve var olan fırsatları değerlendirmek için komşu devletlerle çabalarının sürdürüleceğini ve güçlendirileceğini de söyledi.

Gazeteye göre Miçotakis ise konuşmasında, AB’nin bölgedeki varlığını güçlendirmesinin zamanı olduğunu söyledi.

Gazete “Avrupa-Türk Meseleleri Anahtarı ve Kıbrıs Sorunu” ara başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün Miçotakis’i New York ışığında atılacak bir sonraki adımlar konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Kıbrıs sorununda ilerleme olmadan, Türkiye’nin Avrupa-Türk meselelerinde herhangi bir şey almasının beklenmediğini ve bunu Ankara’nın da çok iyi anladığının görüldüğünü öne süren gazete, Hristodulidis ile Miçotakis’in önceki gün Lefkoşa’nın Rum kesiminde yaptıkları görüşmeden, Avrupa-Türk meselelerindeki ilerlemenin şu an Ankara için önemli bir mesele olduğunun ortaya çıktığını, çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülke içindeki durumların değişeceğini umarak, AB’yle ilişkilerde bir değişiklik istediğini ileri sürdü.

Gazeteye göre Miçotakis açıklamasında, Avrupa-Türk meselelerindeki belirgin iyileşmenin Kıbrıs sorununu da kapsamamasının mümkün olmadığını belirterek, iki devletli çözüm ısrarının yalnızca çıkmaza neden olduğunu ileri sürdü.

Gazeteye göre Hristodulidis ise Miçotakis’i, her daim Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefiyle, New York’ta yapılacak görüşmeler sırasında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak atacağı bir sonraki adımlar konusunda da bilgilendirdi.

Açıklamasında hedefin yine BM Genel Sekreterinin himayesinde olacak şekilde müzakerelere başlamak olduğunu dile getiren Hristodulidis, son Avrupa Konseyi toplantısı kararlarının uygulanması için yakın bir işbirliğinde bulunulması konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Müzakerelerin yeniden başlatılması arayışına hem BM’nin, hem de AB’nin desteği olduğunu da ifade eden Hristodulidis, iki lider ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında New York’ta ortak bir görüşme yapılması için zemini hazırlayacak BM’den bir yetkilinin Eylül ayı başında Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.