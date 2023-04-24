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Yeşil Barış Hareketi daha sağlıklı ve temiz bir çevre çağrısında bulundu

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Yeşil Barış Hareketi, 22 Nisan Dünya Günü (Earth Day) vesilesiyle yayımladığı mesajda, Hükümeti sağlıklı ve temiz bir çevre için çalışmalar yapmaya çağırdı.

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Yeşil Barış Hareketi daha sağlıklı ve temiz bir çevre çağrısında bulundu
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Dernekten yayımlanan Dünya Günü mesajında, 2023 Dünya Günü'nün temasının “Gezegenimize Yatırım Yapın” olarak belirlendiğine işaret edilerek, “Mesaj her ülkeye, hem bireylere hem de devletlere gerekenleri sonuna kadar yerine getirmek üzere harekete geçmek için görev vermektedir. Ne var ki, bizim ülkemizde ne doğamızın, ne de insanımızın geleceğine yatırım yapılıyor. Tam tersine, 'yatırım' adı altında yapılanlar hem doğadan, hem ülkemizden, hem de insanımızdan çok şeyi, çoğu zaman geriye dönüşü olmayacak biçimde alıp götürmektedir” denildi.
 
Mesajda, okul binalarının durumuna, eğitimin tam gün olmamasına, sağlık sistemindeki sorunlara, tarım alanlarının betonlaşma sürecine, kanalizasyon atıkları da dahil çevre kirliliğine ve çalışma hayatındaki düzensizliklere dikkat çekildi.
 
Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, “Ülkemizin geleceğine önem veriyorsanız, çocuklarımıza değer veriyorsanız; günü kurtarmak adına çevreyi yıkmaktan vazgeçmeye, çevreye ve geleceğe yatırım yapmaya, yaşanılabilir, sağlıklı ve temiz bir çevre için çalışmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı. 
 
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