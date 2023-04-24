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Kenya’da cennete gitme hayaliyle açlıktan ölen tarikat müritlerinin sayısı 47’ye çıktı

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Kenya’da açlıktan ölmeleri halinde cennete gidecekleri vaat edilen bir Hristiyan tarikatının müridi olduğu düşünülen 47 kişinin cesedi bulundu.

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Kenya’da cennete gitme hayaliyle açlıktan ölen tarikat müritlerinin sayısı 47’ye çıktı
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Polis, sahil kasabası Malindi yakınlarındaki Shakahola ormanında cuma gününden bu yana kazı çalışmalarını sürdürüyor.
Polis sözcüsü Charles Kamau, yetkililerin kazı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, şu ana kadar 47 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Polis, bir vatandaşın, “şüpheli faaliyetler" yürütüldüğü ihbarı üzerine, Kilifi ilçesindeki Good News International Kilisesi'ne baskın düzenlemiş ve bu operasyonda “cennete gitmek” adına “ölüm orucu” tutan 15 kişiyi kurtarmıştı.
Kenyalı eksantrik siyasetçi ilginç vaatleri ile dikkatleri çekmeyi başardı
Bu kişilerden açlık yüzünden adeta bir deri bir kemik kalan 4’ü hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Polis, bu kilisenin papazı Paul Mackenzie’yi gözaltına almıştı. Reuters’in yerel medyadan aktardığına göre Paul Mackenzie gözaltında yemek yemeyi ve su içmeyi reddediyor.
Bu arada İçişleri Bakanı Kithure Kindiki arama çalışmalarının yürütüldüğü ormandaki 800 dönümlük arazinin kordon altına alınarak, “cinayet mahalli” olarak ilan edildiğini bildirdi.
Kindiki, masum insanları ölüme götürenlerin en ağır şekilde cezalandırılması ve dini yerlerin güvenliği konusunda daha sıkı düzenlemelerin yapılmasıyla ancak kamu vicdanının rahatlama imkanı bulacağı görüşünü dile getirdi.
Polis raporlarına göre Kenya’da son yıllarda şiddet ve suç teşkil eden faaliyetler yürüten tarikatların sayısında ciddi artış gözleniyor.
 
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