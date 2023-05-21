En fazla yağış Alevkaya bölgesinde

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.



Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Alevkaya’da 24, Serdarlı’da 7, Balıkesir ve Esentepe’de 4 kilogram yağış düştü.



Diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.

