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En fazla yağış Alevkaya bölgesinde

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En fazla yağış Alevkaya bölgesinde
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 Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte meydana gelen yağış miktarlarını açıkladı.
 
Daire açıklamasına göre, dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 arasında metrekareye Alevkaya’da 24, Serdarlı’da 7, Balıkesir ve Esentepe’de 4 kilogram yağış düştü.
 
Diğer bölgelerde metrekarede 1 kilogramdan az yağış kaydedildi.
 
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