Sebze meyve fiyatları cep yakıyor

Manav reyonlarında can erik 129.90 TL, kayısı 77.90 TL, çilek 60 TL, portakal 53 TL!

Ülkemizde hayatın her alanına yansımış durumda olan aşırı pahalılık, sebze, meyvede de ciddi şekilde fark ediliyor.Hasadı yeni yapılmaya başlanan taze böğrülce 100 TL ve civarında satılıyor. Yine yeni hasat edilen taze fasulyeye ise 75 TL’den başlayıp 90 TL’ye kadar fiyat biçiliyor.İndirimli satışlar yapan marketlerde bile taze böğrülce 99.90 TL’den, taze fasulye ise 77.90 TL’den satılıyor. Manav reyonlarının pahalı ürünlerinden olan can eriğin fiyatı 129.90 TL, kayısının ise 77.90 TL.Karpuz fiyatı ilk çıktığı günlerdeki kadar yüksek olmasa da halen 35- 40 TL’den satılıyor. Vatandaşlar, hasadı yeni yapılmış taze böğrülce ve taze fasulye gibi ürünlerin nispeten pahalı olmasını normal karşıladıklarını ama fiyatların aşırı yüksek olduğunu belirtip, “Yok da 100 TL, bu fiyat çok yüksek” dedi.Çileğiyle meşhur ülkemizde, kilosu 60 TL'ye satılan çilek tezgahta alıcı bulmakta oldukça zorlanıyor.Narenciye ülkesi olan Kuzey Kıbrıs’ta portakalın kilosunun 53 TL olması da dikkat çekiyor.