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Sandığa atla gittiler

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Türkiye'de oy vermeye farklı kostümler ve araçlarla gelen bazı vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu

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Sandığa atla gittiler
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Türkiye'de halkın 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanı ile milletvekillerini seçmek için gittiği sandık başında ilginç ve renkli görüntülerle de karşılaştı.
Yeniçeri, Hacivat ya da efe kostümüyle gelen seçmenlerin bazıları ulaşım aracı olarak atı tercih etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Abdullah Cıla, oy kullanacağı okula atla, Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin yeniçeri kıyafeti ve at üzerinde geldi.
Aydın'da bir grup seçmen efe kıyafetleriyle oy kullandığı Türkiye’de bir seçmen de Hacivat kılığına girdi.
İzmir'in Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47), oy kullanmaya at üstünde kovboy kıyafeti ile geldi.
Çankaya İlkokulu'nda bir baba kucağındaki bebeğiyle oyunu kullandı ve oy zarfını sandığa bebeğiyle birlikte attı.
Bazı seçmenler ise oy vermeye
gelirken, evcil hayvanlarını da yanında getirdi.
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