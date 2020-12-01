En fazla yağış Dipkarpaz ve Çayırova'ya

Meteoroloji Dairesi, son 24 saate en çok yağışı metrekareye 50 kg ile Dipkarpaz, metrekareye 40 kg ile Çayırova’nın aldığını kaydetti.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 30 Kasım-1 Aralık 08.00-08.00 arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağlımı şöyle:
Esentepe 34 Kg/m2, Mehmetçik 32 Kg/m2, Zaferburnu 30 Kg/m2, Sipahi 28 Kg/m2, Tatalısu 25 Kg/m2, Mallıdağ 18 Kg/m2, Girne 11 Kg/m2, Karaoğlanoğlu 6 Kg/m2.
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