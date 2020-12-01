Hormonlarınızın Düzgün Çalışmadığını Gösteren 9 Belirti

Hormonların az veya çok salgılanması hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi etkileyebilir.

İnsan vücudunun büyümesi ve gelişmesi büyük ölçüde hormonların işlevine bağlıdır. Bu küçük sinyal molekülleri, ruh halimizden duygularımıza, davranışlarımızdan görünüşümüze kadar her şeyi etkiler. Hormonların düzenli ve yeterli salgılanması sağlıklı olduğunuzun göstergesidir. Ancak hormonlarınız düzgün salgılanmıyorsa yani hormonal bir dengesizlik varsa bu durum bazı fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, mutlaka doktorunuza başvurun. İşte hormonalarınızın düzgün çalışmadığını gösteren 9 belirti.

1. Akne





Akne; yanlış cilt bakımı, dengesiz beslenme veya adet döngüsünün bir sonucu olabilir. Bununla birlikte, sürekli olarak cildinizde akne çıkıyorsa bu muhtemelen hormonal bir dengesizliğin nedeni olabilir. Bu nedenle kısa sürede bir doktora danışmanızda fayda var.

2. Fazla kilo



Pek çok insan yaşamı boyunca kilolarıyla mücadele eder, yemek yeme arzusuna direnir ve spor yapar; bazı kişiler için herhangi bir özel çaba göstermeden ideal kilosundadır. Eğer çok fazla yemek yemediğiniz halde kilo alıyorsanız, bu hormonlar nedeniyle olabilir.

3. Yorgunluk



Kronik yorgunluk, hormonlarınızın dengede olmadığının bir işareti olabilir. Eğer günde en az 8 saat uyuduğunuz ve sağlıklı beslendiğiniz halde yine de yorgun uyanıyorsunuz, bu muhtemelen hormonlarla ilgilidir. Yorgunluktan progesteron hormonu sorumlu olabilir. Basit bir kan testi, kanınızdaki progesteron konsantrasyonunun ölçülmesine yardımcı olacaktır.

4. Terlemek



Aşırı terleme her zaman hormonal bozukluklarla ilgili değildir. Bununla birlikte, terlemeye ani sıcak basmaları eşlik ediyorsa hormon seviyenizi kontrol ettirmeniz gerekir.

5. Gözlerin altındaki koyu halkalar



Günde sadece 3 saat uyuyorsanız, hiçbir fondöten gözünüzün altındaki koyu halkaları kapatmaya yardımcı olmaz. Kronik uykusuzluk, erkeklerde testosteron ve kadınlarda progesteron eksikliğinin bir sonucu olabilir. Bununla birlikte gözlerin altındaki koyu halkalara pek çok şey sebep olabilir.

6. Depresyon





Depresyon, hormonal dengesizliğin başka bir belirtisi olabilir. Anksiyete ve depresyon, bir kadının adet döngüsünden hemen önce, hamilelik sırasında ve menopozda ortaya çıkabilir. Daha sık anksiyete atakları olması durumunda bir endokrinolog ya da psikolog ile konuşmalısınız.

7. Göğüste değişiklikler





Düşük östrojen seviyesi göğüs dokunuzu daha az yoğun hale getirebilir. Bu yüksek hormon seviyesi yumrulara veya kistlere neden olabilir. Göğüs değişikliklerini fark ederseniz veya göğsünüzde bir yumru hissederseniz, bir doktora danışmayı geciktirmeyin.

8. Saç dökülmesi





Aşırı saç dökülmesi, hormon dengesizliğinin en yaygın semptomlarından biridir. Böyle bir durumda, hormon testi yaptırmanızda fayda var.

9. Tüylenme





Bazı kadınlar saç dökülmesini durdurmaya çalışırken, diğerleri ise tüylerden kurtulmanın yollarını arıyor.

Göğüsler, yüz, eller veya vücutta normalde tüylerin olmadığı veya çok az olduğu bu bölgelerde, koyu renkli tüylenme varsa bu ciddi hormonal problemler olduğunu gösterebilir.

Hormonal dengesizlik nasıl düzeltilir?

İnsan vücudunun hormonal dengesi çok hassastır ve kolaylıkla bozulabilir. Dengesizlik, vücuttaki veya çevredeki değişiklikler nedeniyle doğal olarak ortaya çıkabilir. Ekzokrin ve endokrin organlarla ilgili bazı ciddi problemler olduğunu da gösterebilir. Bu alanda uzmanlaşan endokrinologlar, hormon seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Bu nedenle bir uzmana danışmanız gerekir.