BM Barış Gücü, ara bölgeyi Rumlara ihlal ettiriyor

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölge, BM Barış Gücü askerleri ve bazı sivil kişiler tarafından açılıyor ve bölgeye Rumların girişi sağlanıyor. Buranın anahtarının bir sivilde de bulunması ise “BM Barış Gücü’nün hangi yetkiye dayanarak bu uygulamayı yaptığını sorgulatıyor

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölge ihlal ediliyor.Söz konusu bölgedeki bariyerlerin birinde bulunan kilit, her hafta cumartesi günü öğleden sonra, Pazar günü öğleden önce belirli saatlerde açılıyor.Yine aynı bariyerdeki kilidin hafta içi de bazı günler zaman zaman açıldığı tespit edilirken, bölgenin en son geçtiğimiz Perşembe günü 13:00 – 15:00 saatleri arasında açıldığı görüldü.BM Barış Gücü askerleri tarafından kilitli bariyer açılarak ara bölgeye Rum araçlarının girişi ve park etmesi sağlanıyor.Hafta sonu Yiğitler Burcu’nda muhabirimizin de olaya tanıklık etmesi üzerine bölgede çekilen fotoğraflarla ihlal belgelendi.BM Barış Gücü askerlerinin kontrolünde olması gereken bariyer kilidinin BM Barış Gücü mensubu olmayan sivil kıyafetli bir kişi tarafından da açılıp kapandığı tespit edildi.Ayrıca BM Barış Gücü askerlerinin kontrolündeki ara bölgeye girerek tuvalet ihtiyaçlarını gideren siviller de gözlemlendi.Buranın anahtarının bir sivilde bulunması ise akıllarda soru işaretleri yarattı.İşte bu konuda yanıt bekleyen sorular:-BM Barış Gücü hangi yetkiye dayanarak ara bölgeye Rumları ve araçlarını sokuyor?- Hangi yetkiyle araçların park etmesine izin veriyor?-BM Barış Gücü KKTC makamlarından izin aldı mı?-BM Barış Gücü ara bölgeyi Rumlara kiralıyor mu?.-Rumlara özel park yeri olarak mı kullandırıyor?-BM Barış Gücünün park yeri olarak kullandırdığı ara bölgeden maddi bir menfaati mi var?-BM Barış Gücü Askerinden başka bir sivil tarafından bariyer kilidi nasıl açılır?