CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bu ülke tarihinde hayat pahalılığını yüzde 0 veren ilk isim Ersin Tatar’dır. İkinci isim ise 1976’dan bu yana asgari ürete ilk kez hayat pahalılığı altında artış veren Ünal Üstel’dir. UBP tarih yazıyor” dedi



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurul’da 27 Aralık 2022- 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılması kararı Genel Kurulda oylanarak oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesine ilk birleşimin 27 Aralık 2022 tarihinde yapılması kararı oylandı ve oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “boş hükümet koltuklarına” dikkat çekerek, sözlerine, “Değerli başkan, değerli boş hükümet koltukları ve de değerli milletvekilleri” diyerek başladı.

Netflix’te yayına giren Türkiye yapımı “Sıcak Kafa” isimli bir dizi olduğundan söz eden Barçın, “Dizide yeni bir salgın öngörülüyor. Bir romandan uyarlanmış. Bu dizide insanlar ‘abuk’ bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Bu salgın başkalarına bulaşıyor, bulaşan kişiler de ‘abuk’ şekilde konuşmaya başlıyor. İnsanlar, maske yerine kulaklarına tıkaç tıkıyor. Bakanlar da bu dizideki gibi ‘abuklaşma’ haline bürünmüş durumdalar. Abuk sabuk konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel’in, “İyi bir artış yapılacak” yönünde açıklama yaptığını anımsatan Barçın, “Bu, ‘abulaşmaya’ bir örnektir. Pahalılaşmaya dair herhangi bir çözüm üretmeyenlerin, oluşan hayat pahalılığını yansıtmayı ifade etmek tam bir abuk söylemdir. Bu zaten yasal ve kamu çalışanlarının hakkıdır. Ama abukun baş gösterdiği esas nokta; asgari ücret noktasındadır. Başbakan yalan konuşuyor” dedi.

Asgari ücretle ilgili Yasa’nın açık olduğunu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki ilgili taraflardan birinin talebi üzerine komisyonun toplanması gerektiğini anımsatan Barçın, masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu’nun komisyonu toplantıya çağırmasına rağmen, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un ilgili Yasayı uygulamadığını söyledi.

Başbakan Üstel’i özel sektör emekçilerine hayat pahalılığının yansıtılacağını söyleyerek yalan söylemekle suçlayan Barçın, hayat pahalılığının yüzde 86,14 olduğunu ancak yansıtılan rakamın bu olmadığını dile getirdi, bu şekilde bir tarih yazıldığını söyledi.

Barçın, UBP’nin tarih yazdığını ifade ederek, “Bu ülke tarihinde hayat pahalılığını yüzde 0 veren ilk isim Ersin Tatar’dır. İkinci ise 1976’dan bu yana asgari ürete ilk kez hayat pahalılığı altında artış veren Ünal Üstel’dir. UBP tarih yazıyor. Özel sektör emekçisine ilk kez hayat pahalılığının altında yansıtan Hükümet olarak tarih yazıyor” şeklinde konuştu.

CTP hükümeti döneminde enflasyonun da üzerinde bir asgari ücret artışı yapıldığını ancak şu anda hayat pahalılığı oranında bile artış yapılmadığını söyleyen Barçın, “Siz asgari ücretliyi yüzde 15 çalıyorsunuz” dedi.



