banner875
banner885
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
9 0
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
7 0
 
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
77 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
12 0
25 0
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
11 0
Adayların sırası belirlendi
Adayların sırası belirlendi
17 0
banner878
banner887

“UBP tarih yazıyor”

banner898

CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Bu ülke tarihinde hayat pahalılığını yüzde 0 veren ilk isim Ersin Tatar’dır. İkinci isim ise 1976’dan bu yana asgari ürete ilk kez hayat pahalılığı altında artış veren Ünal Üstel’dir. UBP tarih yazıyor” dedi

banner825
“UBP tarih yazıyor”
banner892

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Genel Kurul’da 27 Aralık 2022- 6 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılması kararı Genel Kurulda oylanarak oy birliğiyle onaylandı.
Daha sonra Genel Kurul çalışmalarına 15 gün ara verilmesine ilk birleşimin 27 Aralık 2022 tarihinde yapılması kararı oylandı ve oy birliğiyle onaylandı.
Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Devrim Barçın, “boş hükümet koltuklarına” dikkat çekerek, sözlerine, “Değerli başkan, değerli boş hükümet koltukları ve de değerli milletvekilleri” diyerek başladı.
Netflix’te yayına giren Türkiye yapımı “Sıcak Kafa” isimli bir dizi olduğundan söz eden Barçın, “Dizide yeni bir salgın öngörülüyor. Bir romandan uyarlanmış. Bu dizide insanlar ‘abuk’ bir şekilde konuşmaya başlıyorlar. Bu salgın başkalarına bulaşıyor, bulaşan kişiler de ‘abuk’ şekilde konuşmaya başlıyor. İnsanlar, maske yerine kulaklarına tıkaç tıkıyor. Bakanlar da bu dizideki gibi ‘abuklaşma’ haline bürünmüş durumdalar. Abuk sabuk konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.
Başbakan Ünal Üstel’in, “İyi bir artış yapılacak” yönünde açıklama yaptığını anımsatan Barçın, “Bu, ‘abulaşmaya’ bir örnektir. Pahalılaşmaya dair herhangi bir çözüm üretmeyenlerin, oluşan hayat pahalılığını yansıtmayı ifade etmek tam bir abuk söylemdir. Bu zaten yasal ve kamu çalışanlarının hakkıdır. Ama abukun baş gösterdiği esas nokta; asgari ücret noktasındadır. Başbakan yalan konuşuyor” dedi.
Asgari ücretle ilgili Yasa’nın açık olduğunu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki ilgili taraflardan birinin talebi üzerine komisyonun toplanması gerektiğini anımsatan Barçın, masada işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Federasyonu’nun komisyonu toplantıya çağırmasına rağmen, Çalışma Bakanı Hasan Taçoy’un ilgili Yasayı uygulamadığını söyledi.
Başbakan Üstel’i özel sektör emekçilerine hayat pahalılığının yansıtılacağını söyleyerek yalan söylemekle suçlayan Barçın, hayat pahalılığının yüzde 86,14 olduğunu ancak yansıtılan rakamın bu olmadığını dile getirdi, bu şekilde bir tarih yazıldığını söyledi.
Barçın, UBP’nin tarih yazdığını ifade ederek, “Bu ülke tarihinde hayat pahalılığını yüzde 0 veren ilk isim Ersin Tatar’dır. İkinci ise 1976’dan bu yana asgari ürete ilk kez hayat pahalılığı altında artış veren Ünal Üstel’dir. UBP tarih yazıyor. Özel sektör emekçisine ilk kez hayat pahalılığının altında yansıtan Hükümet olarak tarih yazıyor” şeklinde konuştu.
CTP hükümeti döneminde enflasyonun da üzerinde bir asgari ücret artışı yapıldığını ancak şu anda hayat pahalılığı oranında bile artış yapılmadığını söyleyen Barçın, “Siz asgari ücretliyi yüzde 15 çalıyorsunuz” dedi.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.