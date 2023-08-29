AFP, yeni havalimanına dikkat çekti

Fransa merkezli uluslararası Haber ajansı AFP, KKTC'ye inşa edilen yeni havalimanının kapasitesine dikkat çekti

Kıbrıs'ı mercek altına alan Fransa merkezli uluslararası Haber ajansı Agence France-Presse (AFP) dikkat çeken bir haber yayınladı. Adanın 1974 yılındaki barış harekatından bu yana bölünmüş olduğunu ve bunun hava sahalarını da kapsadığını hatırlatan AFP, KKTC'ye inşa edilen yeni havalimanının kapasitesine dikkat çekti.

Haberde havalimanının yaklaşık yarım milyar dolara mal olduğu ve 10 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğu bilgisine yer verdi. Turizmin KKTC için hayata öneme sahip olduğunu yazan AFP, Güney tarafında hava trafiğinin bu yıl 9.2 milyona ulaştığını belirtti.

Başka bir deyişle yeni havalimanının kapasitesi Rum tarafının hava trafiğinin üzerinde. Haberde 'Neredeyse yarım asırdır izole olan ülke, turizmi canlandırmak amacıyla yarım milyar dolarlık bir havaalanı terminali açtı' ifadesine yer verildi. AFP haberinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görüşlerine de yer verildi.

Arıklı AFP'ye yaptığı açıklamada uluslararası bağlantıların bir buçuk ila iki yıl içinde başlayacağını umduğunu söyledi.

Haberde uluslararası çözüm sağlanmadan bu durumun gerçekleşmesinin pek mümkün görülmediği görüşüne de yer verildi.

RUSLARIN KKTC'YE İLGİSİ ARTIYOR

Son dönemde özellikle Rusların KKTC’den mülk almaya başlaması ABD yönetiminin bölgeye olan dikkatini arttırdı. ABD ve İngiltere, Kıbrıs Rum yönetiminde düzenlenen konferansta Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden KKTC’ye yoğun bir Rus akını olduğuna dikkat çekerek, mülk satışlarıyla para trafiğini yakın takibe aldıklarını açıkladı. KKTC’de mülk alan yabancılar arasında ilk 3 sırayı, Rus, İsrail ve İran vatandaşları alıyor.

Rumların derdi ise, yabancı ilgisini keserek, KKTC’nin gelişmesini engellemek.

KKTC'deki Yeni Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçtiğimiz haftalarda açılmıştı.

450 milyon euroya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanı yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

