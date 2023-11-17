Semih’e 4 maç ceza

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik SK – Dem’sCons. Çanakkale TSK AKSA 1.lig müsabakasında, topsuz alanda rakibine dirsek atan ve 4. hakemi formasından çeken Değirmenlik futbolcusu Semih Ünaldı’ya 4 maç ceza verildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu’na sevk edilen konularla ilgili olarak da kararlarını açıkladı.

Disiplin Kurulu kararları şöyle:

12.11.2023 tarihinde, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan Miracle Değirmenlik SK – Dem’sCons. Çanakkale TSK AKSA 1.lig müsabakasında, topsuz alanda rakibinin yüz kısmına dirsek atması nedeni ile oyundan ihraç edilen ve ihraç edilmesini müteakip oyun alanından dışarı çıkarken 4. hakemin bulunduğu bölgeye gelip hakemin formasını çektiği raporlardan tespit edilen Miracle Değirmenlik SK 107780 lisans numaralı futbolcusu Semih Ünaldı’ya, DT 35(1) ve 43 (1)’in ihlallerinden dolayı DT 35(1) (A) ve 43(2) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

04.11.2023 tarihinde Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan Alsancak Yeşilova SK – Lefke TSK AKSA Süper Lig müsabakası sona erdikten sonra, hakemlerin soyunma odasına gittiği esnada müsabaka hakemlerine yönelik kişilik haklarına saldırı ve/veya hakaret içerikli sözler sarf ettiği, keza; maçın orta hakemine yönelik saldırı ve darp eyleminde bulunduğu raporlarda belirtilen Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel, DS-6/2023-2024 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiş olup, mezkûr duruşma bugüne ertelenmişti.

Kurulumuz konu ile ilgili Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’e sözlü savunma yapması için fırsat vermiştir. Savunma maksatları bakımından dinlenen Redif Nurel, hakkında düzenlenen raporlara karşılık olarak, saldırgan tavırlarda bulunduğu kabul etmiş olup, saldırı ve darp fiilini işlemediğini ve bu iddiayı kabul etmediğini beyan etmiştir. Keza; konu ile ilgili görüntü kaydı göstererek, herhangi bir temas ve/veya darp fiilini işlemediğini kanıtlamıştır. Konu görüntüde, Redif Nurel’in polis tarafından engellendiği ve/veya başka yöne doğru götürüldüğü açık ve serih bir şekilde gösterilmiştir.

Ancak Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel, Disiplin Kurulu tarafından 19.10.2023 tarihli cezası hitam bulmadan önce, hakem odasına doğru giderek kişilik haklarına saldırı ve saldırgan bir tavır sergilediğini de açıkça görmüş bulunmaktayız. Dolayısı ile Alsancak Yeşilova SK Başkanı Redif Nurel’e, bu davranışından ötürü, DT41(1)’in ihlalinden dolayı 41(1) (B) uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine, sevk kararında yazılan DT 44 uyarınca herhangi bir ceza vermemeyi uygun ve adil bulduk.

12.11.2023 tarihinde Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK Asbuzu U16 Ligi 2. Grup karşılaşmasında, Çetinkaya TSK futbolcusu Enes Çetrez’in oyundan ihraç kararını müteakip rakip takım futbolcusu ile karşılıklı olarak kavga ettikleri raporlardan tespit edilmiştir.

Sonuç olarak;

a) Çetinkaya TSK 116941 lisans numaralı futbolcu Enes Çetrez’e, DT 88 ve 45’in ihlallerinden dolayı DT 88/4 ve 45 (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine;

b) ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 116527 lisans numaralı futbolcusu Salim Düşünür’e, DT 45’in ihlalinden dolayı DT 45(A) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11.11.2023 tarihinde Dipkarpaz Stadı’nda oynanan, Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK Asbuzu U16 Ligi 6. Grup müsabakasında, topsuz alanda rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Dipkarpaz TSK, 118938 lisans numaralı futbolcusu Arda Sünmez’e DT 44(1)’in ihlalinden dolayı 44 (1) (A) uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



