Hem süratliydi hem de aracı sigortasızdı

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi'nde sokak arasında aşırı süratli şekilde seyreden 22 yaşındaki Derviş Aksoy, direksiyon hakimiyetini kaybedip karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı. Kazada üç kişi yaralanırken, Derviş Aksoy’un sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi'nde önceki gece meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

22 yaşındaki Derviş Aksoy, yönetimindeki GH 199 plakalı BMW marka araçla doğu istikametinde süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyreden 41 yaşındaki Ahmet Çapur yönetimindeki KZ 324 plakalı kamyonet araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Derviş Aksoy ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Başdaş ile diğer araç sürücüsü Ahmet Çapur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Derviş Aksoy tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Erbil mahkemede olguları aktardı. Polis, 16 Kasım 2023 tarihinde, saat 20:40 sıralarında, Lefkoşa’da, Sanayi Bölgesi 26. Sokak üzerinde yönetimindeki GH 199 plakalı araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyretmekte olan 41 yaşındaki Ahmet Çapur yönetimindeki KZ 324 plakalı kamyonet araç ile çarpıştıklarını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş Aksoy ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Başdaş ile KZ 324 plakalı araç sürücüsü Ahmet Çapur’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis, Çapur ile Aksoy’un yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını belirtti. Polis, yaralılardan Başdaş’ın ise sol kolunun kırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının sigortasız araç kullandığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, kamyon araçta 180 bin, zanlının aracında 200 bin TL tutarında hasar meydana geldiğini belirtti. Polis, zanlının sabıkasız olduğunu ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

