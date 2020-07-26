banner411
banner69
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
114 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
143 0
 
37 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
40 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
60 0
40 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
89 0
banner460

Girne ile Esentepe finali

banner27

Girne ile Esentepe finali
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 2.hafta maçları oynandı.
Play-Off 2.hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ileEsentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak.
Play-Off 2.hafta maçlarındaalınan sonuçlar şöyle:
Yalova – Girne Halk Evi, 1-3
Esentepe – Gençler Birliği, 3-2
Play off puan durumu şöyle:
  1. Girne Halk Evi, 34 puan
  2. Esentepe, 31 puan
  3. Gençler Birliği, 28 puan
  4. Yalova, 24 puan
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.