Girne ile Esentepe finali

Girne Halk Evi, 34 puan Esentepe, 31 puan Gençler Birliği, 28 puan Yalova, 24 puan

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 2.hafta maçları oynandı.Play-Off 2.hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ileEsentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak.Play-Off 2.hafta maçlarındaalınan sonuçlar şöyle:Yalova – Girne Halk Evi, 1-3Esentepe – Gençler Birliği, 3-2Play off puan durumu şöyle: