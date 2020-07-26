Girne ile Esentepe finali

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet 1. Lig'de Play-Off 2.hafta maçları oynandı.
Play-Off 2.hafta maçları sonunda lider Girne Halk Evi ileEsentepe arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak final maçı ile K-PET Süper Lige yükselecek üçüncü takım belli olacak.
Play-Off 2.hafta maçlarındaalınan sonuçlar şöyle:
Yalova – Girne Halk Evi, 1-3
Esentepe – Gençler Birliği, 3-2
Play off puan durumu şöyle:
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