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Ara transferin en hareketlisi Geçitkale

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Geçitkale takımı ara transfer döneminde 7 futbolcuyla anlaşarak kadrosuna dahil ederken, ilk devre kadrosunda olan 7 futbolcuyla da yollarını ayırdı

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Ara transferin en hareketlisi Geçitkale
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İbrahim Daloğlu
Aksa 1. Lig ekiplerinden Geçitkale bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig’de kalıcı olma adına ara transfer döneminde birçok futbolcuyu kadrosuna katarken bazı futbolcularıyla ise yolları ayırdı.
Geçitkale yönetimi son olarak Süper Lig ekibi Yeni Boğaziçi'nden orta saha oyuncusu Olgun Tekbıyık ile anlaşarak imzayı attırdı.
Başarılı oyuncu geçen sezon Pera Larnaka Gençler Birliği'nin süper lige yükselmesinde büyük katkı koymuştu.
Öte yandan Geçitkale Kulübü sosyal medya hesabından ara transfer dönemiyle ilgili şu paylaşım yapıldı:
“15 Ocak tarihi itibarıyla ara transfer döneminin sonuna gelinmiştir. Bu süreçte aramıza katılan Mehmet Buram, Burçin Kerimoğluları, Cengiz Arapbayram, Hicabi Demir, Olgun Tekbıyık, Derviş Özeralp ve Andreas Halil Gürbağ’a hoşgeldin der, kendilerine başarılar diliyoruz.
Ayrıca bu süreçte aramızdan ayrılan Çağdaş Çevik, Rifat Emirhan, Hamza Gençoğlu, Erkal Ekşi, Vedat Marotlu, Yunus Almas ve Çağrı Mert Açıkgöz’e tüm emekleri adına teşekkür eder, kendilerine kariyerlerinde başarılar dileriz.”
 
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