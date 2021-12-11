Fırtına, Antalya'da durdu

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu

Antalya Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde bordo-mavilileri 51. lig randevusunda 2-1 yenen Akdeniz ekibi, puanını 21'e çıkardı.

Maçın açılış golü 24. dakikada Cornelius'tan geldi. Bu golden 10 dakika sonra kazanılan penaltıyı gole çeviren Fredy, soyunma odasına tarafları 1-1 eşitlikle götürdü.

Mücadelenin 73. dakikasında sol kanattan gelişen atakta içeri çevrilen topa ters bir vuruş yapan Dorukhan Toköz, Akdeniz ekibini 2-1 öne geçirdi.

Kalan sürede başka gol olmadı ve ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Daha önce Altay ve Aytemiz Alanyaspor'u yenen Antalyaspor, Trabzonspor galibiyetiyle iç sahada üst üste üçüncü maçını kazanmış oldu.

Antalyaspor mücadelesinden önce oynadığı son 8 karşılaşmayı kazanan ligde lider konumda bulunan Karadeniz ekibi ise 39 puanda kaldı.

Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor yenilgisiyle ligde 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta mağlup olmayıp, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etmişti.

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla yaşayan bordo-mavililer, o günden bu yana dış sahada kaybetmemişti.