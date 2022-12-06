Sterling'den Katar'a dönme şartı

RaheemSterling'in Londra'daki evine cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğu da evdeyken hırsız girdi.
Bu olay üzerinde kadrodan çıkarılan Sterling, Katar'dan ayrılıp Londra'ya ailesinin yanına gitmişti.
TheSun'ın haberine göre İngiliz oyuncu, yakın çeresine ''Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil." dedi.
İngiltere Teknik Direktörü GarethSouthgate konuyla ilgili Senegal maçı sonrası "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.