Sterling'den Katar'a dönme şartı

Londra'daki evine ailesinin de bulunduğu sırada hırsızların girmesi sonrası milli takım kampından ayrılarak İngiltere'ye dönen RaheemSterling, ailesi güvende olana kadar Katar'a geri dönmeyecek

RaheemSterling'in Londra'daki evine cumartesi gecesi eşi ve üç küçük çocuğu da evdeyken hırsız girdi.

Bu olay üzerinde kadrodan çıkarılan Sterling, Katar'dan ayrılıp Londra'ya ailesinin yanına gitmişti.

TheSun'ın haberine göre İngiliz oyuncu, yakın çeresine ''Ailem güvende olmadan hiçbir yere gitmem mümkün değil." dedi.

İngiltere Teknik Direktörü GarethSouthgate konuyla ilgili Senegal maçı sonrası "Bazen futbol hayattaki en önemli şey değildir. Aile her şeyden önce gelmelidir. Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız.'' ifadelerini kullanmıştı.

