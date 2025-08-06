Kıbrıs Türkü’nün mücadele alanında kültürel ve sosyal etkileşimeriyle hep önde ve takdir duygularımızla varolan Erdinç Gündüz kardeşimizi maalesef kaybettik. Onun gidişiyle toplumsal acımız büyüdü.

Erdinç kardeşimiz henüz on altı on yedilerindeyken tanımıştım. Babası merhum Zeki Gündüz, uzun yıllar eğitim camiasında ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nda hizmet vermiş çok değerli bir insandı. Zeki bey güzel ut çalardı. Herhalde Erdinç Gündüz babasından almıştır müzik tutkusunu.

Zeki bey’le kaynaşmamız, eşinin 1974 Mutlu Barış Harekatı esnasında Rumların attıkları havan mermisinden eşinin bir bacağını kaybetmesi ile başlamıştı. Savaşın gazetesine harp malülü olarak geçti annesi.

Denktaş Bey Erdinç’in annesinin bu durumuna çok üzülmüş ve beni görevlendirmişti, zemin kattan bir evin ona tahsisi için. Erdinç de annesinin bu durumuna çok üzülüyordu. Neticede görevimi harfiyen yerine getirmiş ve o insanların acılarını kısmen gidermiştim.

Erdinç Gündüz ismini, 1964 yıllarında arkadaşları ile kurmuş olduğu Sıla 4 Grubu’nu iyice kökleştirmiş ve iyice toplumda ses getirmişti. Hala daha ölümüne çok yakın bir zamanda bile hayatta olan vurgulu saz sanatçısı değerli dostum Ferahzat Gürsoy ile çalışmalarını sürdürmüştü.

Sıla 4 Grubunun elemanları merhum Raif Denktaş, Erdinç Gündüz, merhum Aydın Kalfaoğlu ve Ferahzat Gürsoy’du.

Bu grubun yapmış olduğu besteler zaman içinde hit olmuş. Mesela Raif Denktaş’ın bestelediği “Köprüden Geçemedim” parçası hala daha dinlenen ve çalınan bir eserdir. Onun yanında Sıla 4 Grubu’nun çaldığı eserler, genellikle folklörik özellik taşırlar. Kendi bestelerinden başka, Kâmuran Aziz ve dahalarının parçalarını repertuarlarına almışlardı.

Sıla 4 Grubu’nun kılık kıyafetlerine ve saç modellerine baktığımda hep İngilizlerin Beatles grubu gelir aklıma. Kulaklarını örten saçları ve değişik modeldeki elbiseleri hep etki yaratmıştır. Bu grup için her zaman kullandığım bir ifade vardır.

“Kıbrıs’ın Beatles Grubu...”

Zaman içinde yaprak dökümü başladı. Önce Raif Denktaş trafik kazasında hayatını kaybetti, sonra da avukat ve Sıla 4 elemanı Aydın Kalfaoğlu aramızdan ayrıldı.

Daha sonra bile Erdinç’le Ferahzat düzenledikleri çalışmalarla dinleyenlere müzik ziyafeti çektiler.

Erdinç Gündüz kardeşim, kendini BRT’deki yayınları ve müzik bilgisiyle kabul ettirdi ve zamanı gelince BRT’nin yönetim kurulunda yer aldı.

Kendine has seri konuşma ve yorumlarıyla “Top 20” dediğimiz günümüzün popüler şarkılarını sıralayarak, dinleyicilere sundu. Ben en sevdiğim programlarındandı. Erdinç Gündüz engin müzk bilgisi ve düzgün sunumuyla Türkiye’nin ünlü sunucularını aratmayacak kadar önemliydi. Mesela Erdinç Gündüz’ün ünlü sunucu Erkan Yolaç ve dahalarından ne farkı vardı?

Kendisi ile zaman zaman bir araya geldiğimizde, hep çalışmalar ve memleket meselelerini konuşurduk. Onun siyasal yapısı sol değil, sosyal demokrattı.

Bir konuda kendisi ile tartışma veya fikir üretmeye başladığınızda, onun mantık yoluyla doğruları savunduğuna tanık olmuşumdur.

Evvelki gün toprağa verilen sevgili Erinç için BRT fuayesinde şanına yakışır bir tören düzenlenmişti.

Onun tınıları ile BRT’nin stüdyorlarının her zaman tınlayacağını ve her zaman aramızda olacağını düşünüyorum.

Velhasıl bu dünyadan bir değer, bir sanatçı ve muhteşem insan Erdinç Gündüz geçti gitti. Ona Allah’tan rahmet diler, yaslı yakınlarına ve sanat dünyasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun...