Trump’ın Rusya lideri Putin ile ilgili açıklaması şöyle: “Bizimle görüşürken çok insani davranmaya özen göstermişti. Ancak ardından Ukrayna’nın başkenti Kiev’i füzelerle vurarak sivil katliam yapıyor.” ABD Başkanı Trump’ın ateşkes için Putin’e verdiği süre 7 Ağustos akşamı doluyor. Ancak ABD Başkanı Trump Putin’in ateşkese uymaması durumunda yeni ekonomik yaptırımlar ve daha farklı etkin enstrümanlara başvurmak zorunda kalacağını söyledi. Çıkmaz devam ediyor… Putin ise ABD’nin ateşkes ultimatomuna yanıt vermedi. Rusya müttefiki Belarus’da “oresnik” füzelerini konuşlandırarak savaş tehdidini tırmandırdı.

Rusya lideri Putin’in ABD’nin ekonomik yaptırım uyarıları umurunda bile değil. Ayrıca Putin, “Ukrayna Rusya’ya ait. Bize ait olanı geri alacağız.” dedi. Trump ise, “Putin tüm Ukrayna’yı ele geçirmek istiyor.” açıklamasını yaptı. Bu durumda çatışma olasılığı bir hayli artmış durumda… ABD Başkanı Trump Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u Moskova’ya göndererek son bir defa daha çıkış yolu aradı.

Trump, ateşkes için son tarih olarak 7 Ağustos’dan söz etti. ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisinin yaptığı görüşme hiçbir sonuç vermedi… Rusya, Putin’in liderliğinde Ukrayna’yı almak için harekete geçti. Rusya – Ukrayna savaşının daha büyüyerek yaygınlaşması en büyük olasılık olarak gösteriliyor. Büyük savaş tehlikesi var. Ukrayna’nın NATO üyeliği konusu ile başlayan kavga çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir.