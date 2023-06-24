Dövizin yükselişi durmuyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltti ancak bu karar da TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının önüne geçmedi. TL dün de değer kaybetti, döviz yükselmeye devam etti.
Dolar 26.25’e, Euro 28.50’ye, Sterlin de 33.50’ye yükseldi.
Ekonomist Okan Veli Şafaklı, alınan önlemin yeterli olmadığını söyleyerek öncelikle faizin ne kadar artması gerektiğinin sorgulanması gerektiğini kaydetti. Yüzde 6 buçukluk bir faiz artışının dövizin düşürülmesinde yeterli olmadığını kaydeden Şafaklı ayrıca Türkiye’nin şu anda borçları ödememe noktasında dünyanın ikinci sırasında olduğunu ifade etti.
Şafaklı, bununla birlikte diğer yapısal önlemlerin de alınması gerektiğini kaydetti ve ancak bu şekilde dövize karşı arz talep dengesinin değişebileceğini söyledi.
Okan Veli Şafaklı, ekonomik ve siyasi istikrarı normalleştirecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.
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