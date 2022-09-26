İran'da bir kadın daha öldürüldü: Protestoların sembollerinden Hadis Necefi kurşunların hedefi oldu

İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 10. gününde. 41 protestocunun öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi'nin de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı

İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 10. gününde. 41 protestocunun öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Avrupa Birliği, İran'a protestoculara şiddeti durdurma ve interneti açma çağrısı yaptı.

HADİS NECEFİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran'da hükümet karşıtı protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi'nin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı.



Hadis Necefi, Kerec kentinde, protestolara katılırken saçını bağladığı görüntülerle protestoların sembollerinden olmuştu.

21 Eylül'deki gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 6 kurşun isabet ettiği belirtilen Necefi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre kız kardeşi, Hadis Necefi’nin öldüğünü doğruladı.

İRAN'DA PROTESTOLAR 10. GÜNÜNDE

46 şehir ve kasabaya yayılaln protestolarda gözaltına alınan kişilerin sayısıysa bin 200'ü geçti.

Başkent Tahran'daysa yönetime destek mitingi düzenlendi.



Protestolara tepki gösteren kalabalık,, göstericileri 'başörtüsü ve din düşmanı' olarak niteledi. ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

20 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Muhaliflere ait İranWire haber sitesinin bildirdiğine göre, 21 Eylül'deki gösteriler sırasında Kerec ilçesinde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 20 yaşındaki Hedis Necefi, ilçedeki Kaim Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Sosyal medyada yayınlanan haberlere göre, kız kardeşi Hedis Necefi’nin hayatını kaybettiğini doğruladı.

İRAN'DA NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.



Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonunda yayımlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.



Sosyal medya kullanıcıları ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

Gösteriler daha sonra ülke geneline yayılmıştı. Sosyal medyada ve ülke medyasında yayınlanan görüntülerde bazı göstericilerin ambulans, otobüs ve kamu binalarını tahrip ettiği ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli arbede yaşandığı görülüyor.