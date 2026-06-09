Başbakan Ünal Üstel’in son Ankara ziyareti, doğal gaz projesine dairdİ. Bu proje de birinci asrın projesi olarak nitelendirilen deniz altından su getilmesiydi. Çok şükür o proje uygulamaya kondu ve deniz altında KKTC’ye suyumuz geldi. Yani o zor günlerimizde bize suyu elektriği kesen Rum’a bu konuda muhtaç olmaktan kurtulduk. Elektrik projesinin de en kısa zamanda uygulamaya konacağını umuyorum. O da asrın bir başka projesi olacak elbette.

Başbakan Ünal Üstel Ankara’da TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’la yaptığı görüşmede şöyle demişti bu proje için:

“Doğal gaz uygulamasında önceliğimiz sanayicilerimiz ve oteller olacak.”

Gerçekten doğal gaz, bu iki sektörün can damarıdır. Hani taşıma suyla değirmen dönmez derler ya, küçücük ülkemizde her işletmecinin kendilerince aldıkları bölgesel önlemlerle işletmelerini döndürüyorlar. Ünal Üstel doğru bir strateji belirledi. Yani sanayicilerimiz ve otellerimiz açısından.

Evlere doğal gazın gelmesi herhalde epey bir zaman alacak. Büyük mağazaların da herhalde ikinci öncelikleri olacak. Ülkemizdeki büyük mazalar darken; Erülkü, Önder ve onlar gibi büyük işletmeleri kastediyorum.

Doğal gaz konusunda Mimar-Mühendis odaları herhalde bu konuda bazı tasarımlar yapacaktır. Özellikle yeni inşaatlar, proje aşamasında doğal gazın alt yapısını da hazırlayacaklardır.

İşte ekonomi gibi bu iş de bir biri üzerine düşen iskambil kâğıtları gibi üreyip gidiyor.

Yeni inşaatlar için mimar mühendislerimiz projeler çizecekler. Binayı projelendirirken doğal gazın da sistemini ve yerini düşünecekler. Bu anlamda montajcıya ve diğer teknik elemanlara iş açılacak. Yüzlerce apartman katına, otel yapımlarına ve müstakil ev ve villa yapımında yap-satçılar da kolları sıvayacaklar. Gerçi son yıllarda mimar ve mühendisler merkezi ısıtma sistemlerini kuruyorlar ama hiç kurmayan da var.

Çağları düşünüyorum… Eskiden bizlerin doğduğu zamanlarda mangaldaki ateşle ısınırdır. Ninelerimiz yemeklerini mangalda pişirirlerdi. Sonra hayatımıza elektrik girince herkes işin kolayına ve temizliğine bakarak o zamanın değimi ile daha lüks malzemelerle ısınma suyumuzu ısıtıyor, yemeklerimizi pişiriyorduk.

Doğal gaz küçük esnafa da kolaylık sağlayacak. Mesela bir restorantta doğal gaz şarttır. Her defasında gaz tüpü bittiğinde ne yapacağım derdi olmayacak.

Türkiye’nin etrafı ve bakir bölgeler, doğal hazinelerle yüklü. Karadeniz’de bulunan çok büyük doğal gaz rezervleri, Türkiye’nin zenginliğine zenginlik katmıştır.

Doğudan batıya uzanan doğal gaz hattı, Türkiye’nin stratejik ve coğrafi açıdan ne kadar önemli bir konumda olduğunu düşündünüz mü?

İlk kez 1968’de Londra’ya ablamlara gittiğimde herkesin kış kıyametin içinde kısa kollu gömlekle dolaştığını görmüş ve hayret etmiştim. Banyo ve tuvalet odaları bile sımsıcaktı. Yani insan daha mutlu oluyor, soğuk havalarda. Bir de fakir fukaranın vediği hayat kavgasında onların erşemeyecekleri bu olanaklar, onların da umut oluyor elbett.

Bazı ülkelerde arabalar gaz tüpleri ile çalışırlar. Lakin elektrikli arabalar çıkınca, doğal gazla çalışan arabalar da kaldırıldı.

ABD, Ortadoğu’da niçin savaşlar veriyor? Arap ülkelerindeki petrol kaynakları için. Arap ülkelerinin zenginliği petroldandır.

Petrol icad edildiğinde henüz insanlar doğal gazı keşfetmemişlerdi. Lakin insan beyni, onu da başardı ve insanlığın hayatına soktu. Peki, petrol kaynakları tükenince ne yapacaklar, herhalde insan beyni ona da çare bulacak. Dolayısı ile dünyanın ekonomik dengesi değişecek.

Şimdilere gelelim…

Şimdilerde ihalar var, yapay zekâlar var. Hatta bu alanda üniversitelerde bölümler açılıyor. Yani bir yerde değişen dünyanın haline ayak uyduruluyor.

Yapay zekâyla projeler ve araştırmalar sağlanıyor. Ve daha da bilemediklerimiz.

İnsanların arkalarında bıraktıkları çağlar, önlerinde buldukları çağlar derken asırlar geçiyor. Tabii ki şu an içinde bulunduğumuz çağın insanları dünyanın evrimleşmesine tanık olamayacaklar ama, ondan sonra gelecek nesiller de, daha öncekilerin ürettiklerine basamak yapacaklar.

Küçüklüğümüzde uzay filmerine pek meraklıydık. Hayal gücü ile yapılan filmlerde izlediğimiz otomatik açılıp kapanan kapılar, uzaktan komutalı televizyon ve başka başka teknik yapılar, şimdi hayatımızdadır. Hiç der miydiniz bir gün insanoğlu aya gidecek diye?

Velhasıl insan düşününce çıldırası gelir, olagelen yeniliklere ve üretimlere. Kısacası doğal gaz, bizim de hayatımıza giriyor, hayırlısı ile.