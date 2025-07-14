02.07.2025 tarihli yerel yazılı basınımızda yer alan açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinin yapımında emeği geçen teknik ekibe yönelik teşekkür belgesi ve plaket töreninde yaptığı konuşmada, yerel firmalardan da yararlanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kalıcı bir eser kazandırdıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre törende yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, binanın yapımını gerçekleştiren Siyah Kalem isimli firmanın direktörü Cengiz Özdemir’e, ekonomideki riskleri göze alarak ihaleyi almasının ardından Kıbrıs’taki çözüm ortaklarına güvenip, işi tamamladığı için teşekkür etti.

.. Siyah Kalem firmasının müteahhitlik ve teknik işleri , yerel firmalarla birlikte yapmasının önemine dikkat çeken KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; 4 buçuk yıl önce Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Yerleşkesi Projesinin gündeme gelmesinin ardından , önce arazinin bulunduğunu ve mimarinin projelendirildiğini belirtti..

..İhale sürecinin ardından inşaatın başladığını dile getiren sayın Ersin Tatar, ancak projenin yapılmaması için muhalif grupların girişimlerde bulunduğunu söyledi. Devletin bağımsızlığını ve halkın özgürlüğünü simgeleyen projenin kararlılıkla yürütülerek tamamlandığını anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin karşısına ise 400 dönüm içerisinde cami, kütüphane, amfi tiyatro, spor alanları, kafeler, dinlenme, yürüyüş ve bisiklet yollarının yer aldığı doğa parkının da yapımının sürdüğünü anlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bölgenin canlandığını, mal ve mülk değerlerinin arttığını kaydetti..

..Türkiye’de 06 Şubat 2023’te meydana gelen depremden dolayı çalışmaların yaklaşık bir yıl aksadığını, çalışmalarda bin dört yüz elli üç kişinin çalıştığını ve projenin tamamlandığını aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları dile getirdi:

“Hep birlikte dev bir projeye imza attık. Projede, Kıbrıs’taki müteahhitlerden ve ilgili teknik şirketlerden yardım alındı. Bu eser, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nindir. Torunlarımızın yöneticilik yapacağı kalıcı bir eser olarak sürdürülmesi temennimizdir”. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, projenin gerçekleşmesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne kalıcı bir eser kazandırıldığını ifade etti..

..Projeyi üstlenen yüklenici firma olan Siya Kalem Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Direktörü Cengiz Özdemir de, konuşmasında ihtiyaçların mümkün olduğunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden karşılandığını belirterek, yerel firmalarla çalışmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının büyük fedakarlıklarla bugünlere ulaştığını hatırlatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Kıbrıs Türk halkı çok büyük badirelerden geçmiş ve de devletini kurmuştur. Bugün ise bize layık, Türkiye Cumhuriyetinin armağanı olan bu 500 dönümlük alanda yer alan Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi , Cumhuriyet Meclisi, Yüksek Mahkeme binası ve karşısında Metehan Sınır Kapısı’na kadar uzanan alanda inşa edilen Milli Park artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin simgesi haline gelmiştir” dedi..

..Konuşmasının sonunda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhuriyet yerleşkesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu anlamlı günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bu sıradan bir açılış değil, irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı..

..Cumhuriyet Yerleşkesi Projesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bir durur vesilesi olduğunu vurgulayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında inşasına başlanan yerleşkenin 639475 metre karelik bir alana yayıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Binası, Cumhuriyet Meclisi, Yüksek mahkeme ile Millet Bahçesi’ne ev sahipliği yapacağını ifade etti..

..Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta Cumhurbaşkanlığı Binası ve Cumhuriyet Meclisi’nin açılışının yapıldığını, ilerleyen süreçte Millet Bahçesi, Millet Camii ve Yüksek Mahkeme Binalarının da hizmete alınacağını söyledi..

..Konuşmasının devamında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan “Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Bu yerleşke , haksızlıklar ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Ayni zamanda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kader ortaklığının da göstergesidir” dedi.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..