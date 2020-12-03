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Eski milletvekili Gülboy Beydağlı hayatını kaybetti

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Eski milletvekili Gülboy Beydağlı hayatını kaybetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Girne Milletvekilliği yapmış Gülboy Beydağlı 72 yaşında hayatını kaybetti. 

Meclis Başkan Yardımcılığı da yapan Beydağlı bugün Girne – Karaoğlanoğlu camiindeki öğle namazının ardından toprağa verilecek.

1948 yılında Limasol’da doğan Beydağlı, 1975 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Beydağlı, 1998 Genel Seçimlerinde UBP’den Girne Milletvekili seçildi. 14 Aralık 2003’te yeniden milletvekili seçilen Beydağlı, 2006’daki ara seçimlerde CTP’den aday olup, kazandı. 
Beydağlı, Ekim 2007-Şubat 2008 tarihleri arasında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 

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