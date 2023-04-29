Hırsızlık suçuna 1,5 yıl hapis

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden dört ay boyunca hırsızlık yapan İsmail Doğan, 1,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı

Lefkoşa’da müstahdem tarafından sirkat suçuyla yargılanan sanık İsmail Doğan aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın aleyhindeki kararı Barkın açıkladı

Barkın, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.

Sanığın müstahdem olduğu işyerinde 4 ay boyunca bu suçu işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirten Barkın, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini ve bu suçu işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç Barkın, sanığa, oy birliği ile 1,5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

