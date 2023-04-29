banner913
banner932
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
KKTC, TÜRKPA’da gözlemci üye oldu
3 0
Esentepe beyaza büründü
Esentepe beyaza büründü
4 0
 
UKÜ rahat kazandı
UKÜ rahat kazandı
10 0
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
Havanın yarın ve pazar günü yağmurlu olması bekleniyor
15 0
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
5.5 aylık bebeğin hayati tehlikesi var
31 0
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
“Kıbrıs üzerinden güç mücadelesini görmeliyiz”
15 0
Ortaklar bölündü
Ortaklar bölündü
23 0
banner915

Hırsızlık suçuna 1,5 yıl hapis

banner476

Lefkoşa’da çalıştığı iş yerinden dört ay boyunca hırsızlık yapan İsmail Doğan, 1,5 yıl hapis cezasına çaptırıldı

banner825
Hırsızlık suçuna 1,5 yıl hapis
banner931
Lefkoşa’da müstahdem tarafından sirkat suçuyla yargılanan sanık İsmail Doğan aleyhindeki karar dün açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanığın  aleyhindeki kararı Barkın açıkladı
Barkın, sanığın işlediği “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçunun ciddiyetine vurgu yapıp, bu suçun 7 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değindi.
Sanığın müstahdem olduğu işyerinde 4 ay boyunca bu suçu işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirten Barkın, hırsızlık suçlarının artış gösterdiğini ve bu suçu işleyenlere kamu yararı gereği caydırıcı, ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Yargıç Barkın, sanığa, oy birliği ile 1,5 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.