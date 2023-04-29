Çatalköy’ün kâbusu haline gelen, 6 evi açarak binlerce TL ve değerli ziynet eşyalarını çalan Fuat Kayışkanat, 6 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Kararı okuyan yargıcın sözleri dikkati çekti: “Bu tür insanlar toplumdan uzak tutulmalı”

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 2022 yılında 6 farklı eve girerek bölgede büyük huzursuzluk yaratan iki çocuk babası 39 yaşındaki Fuat Kayışkanat ‘Ev açma’, ‘Mülke tecavüz’, ‘Sirkat’ suçlarından suçlu bulundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Kayışkanat, 6 yıl 6 ay hapse mahkûm oldu.

Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Mine G.Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanık Kayışkanat’ın Eylül-Ekim aylarında Girne-Çatalköy bölgesinde birden fazla eve soygun amaçlı girdiğini anımsattı. Sanık Fuat Kayışkanat’ın benzer birçok sabıkası olduğuna dikkati çeken Sağer, sanığın benzer 6 davasının askıda olduğunu vurguladı. Sanığın işlediği suçların ağır hapislik cezası içerdiğini de kaydeden Sağer, dava konusu suçların ‘Mala karşı işlenen suçlar’ kapsamına girdiğini belirtti.

Sanığın eşi tarafından terk edildiğini, çocuklarının velayetinin de kendi olduğunu belirten Sağer, ‘Geceleyin ev açma’, ‘Ev açma’ ve ‘Mülke tecavüz’ suçlarının ülkede giderek yaygınlaşan suçlar arasında olduğunu söyledi. 2021 Mahkeme Faaliyet Raporlarına da değinen Sağer, dava konusu suçların ülkedeen yaygın 2. Suç türü arasında olduğunu ifade etti. Sanığın suçları planlı ve organize bir şekilde işlediğini de söyleyen Yargıç Temay Sağer, Kayışkanat’ın sirkat ettiği eşyaların bir kısmını satarak müştekileri de ciddi zarara uğrattığını anlattı.

Yargıç Temay Sağer kararında, sanık Fuat Kayışkanat’ın seri ev açma suçlarını işleyerek bölgede yaşayan kişilere ciddi huzursuzluk yarattığını güvensizlik hissiyatının yanı sıra kamu güvenliğini de sorgulatır hale geldiğini kaydetti. Sanığın bugüne kadar işlediği suçlardan ötürü almış olduğu cezalara rağmen ıslah olmadığına da değinen Sağer, “Sanık ve sanık gibi benzeri vahim suçları işleyen kişileri toplumdan mümkün olduğunca uzun süre uzak tutmak gerektiği bulgusunu saptadık” dedi.

