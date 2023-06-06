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Tottenham'da Postecoglou dönemi

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Tottenham'da Postecoglou dönemi
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktörlük görevi için Avustralyalı Ange Postecoglou ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ange Postecoglou'nun yeni teknik direktörümüz olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. ​​​​​​​Premier Lig'de teknik direktörlük yapacak ilk Avustralyalı Ange, 1 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme ile bize katılacak." ifadeleri kullanıldı.
57 yaşındaki Postecoglou, İskoçya Premier Lig takımı Celtic'te son iki sezon art arda şampiyonluk yaşadı.
 
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